Roma | ultima amichevole sabato 17 contro l’Arezzo

Romania - «Mi hanno rapito - non riattacchi» - «Siamo occupati» : l’ultima telefonata di Alexandra al 112 prima di essere uccisa : «Sono stata violentata, per favore venite presto, non so dove sono». «Che significa? Come credi che riusciamo a trovarti?» risponde il centralino del 112 ad Alexandra Macesanu, la 15enne segregata e violentata in Romania da un meccanico 65enne che le aveva dato un passaggio in auto, trovata morta lo scorso 24 luglio. L’audio pubblicato sul canale Youtube “Cristian Tudor Popescu tv” registra l’utlima telefonata di ...

Calciomercato Inter - c’è distanza con la Roma per Edin Dzeko : rifiutata l’ultima offerta nerazzurra : Il club giallorosso ha rifiutato l’ultima offerta presentata dai nerazzurri per Dzeko, che al momento resta dunque nella Capitale L’Inter non riesce a mettere le mani su Edin Dzeko, serve uno sforzo economico per convincere la Roma a privarsi dell’attaccante bosniaco che piace eccome a Paulo Fonseca. AFP PHOTO / MARCO BERTORELLO L’ultima offerta recapitata da Marotta a Petrachi è di 15 milioni di euro, una cifra ...

Ecco la Serie A più originale di sempre : subito Lazio-Roma. Ultima : Juve-Roma e Napoli-Lazio : Un rito. Forse l'ultimo rimasto in un calcio in cui quasi tutto è cambiato e il resto è destinato a cambiare ancora. E' il sorteggio del calendario della prossima Serie A a...

Calendario Serie A diretta sorteggi : alla seconda Lazio-Roma. Ultima : Roma-Juve e Lazio-Napoli : Negli studi di Sky è nata la nuova Serie A, che compie 90 anni (nel 29/30 la prima a girone unico). Per Roma e Lazio una particolarità: per l?indisponibilità...

Calendario Serie A - sorteggio in diretta. Alla seconda Lazio-Roma. Ultima : Roma-Juve e Lazio-Napoli : Negli studi di Sky nasce la nuova Serie A, che compie 90 anni (nel 29/30 la prima a girone unico). Dalle 19 saranno sorteggiati i calendari del prossimo campionato che scatterà nel week end...

Motta a Roma Per L’Ultima Volta - biglietti in prevendita per il concerto di settembre : Motta a Roma con il tour 2019. L'artista annuncia un ultimo concerto, in programma per il mese di settembre, per il gran finale della tournée. Per L'Ultima Volta, questo il nome dell'evento, si terrà all'Auditorium Parco della Musica, nella Sala Santa Cecilia, il 28 settembre. L’Ultima data di un lungo tour che lo ha visto impegnato con molti concerti in giro per l'Italia è attesa nella capitale per un appuntamento live. Per L'Ultima ...

Roma - l'ultima frontiera del degrado : decine di denti abbandonati tra i rifiuti : Il ritrovamento ai piedi di un cassonetto di viale Adriatico a Montesacro. Residenti inviperiti e preoccupati: “Con questo...

"Ustionato dall'acido in metropolitana" È l'ultima piaga di Roma : Giuseppe Marino Si siede sulla panca umida e finisce al pronto soccorso. Incredibile? Non nella Capitale M5s Piove fuoco (dagli autobus), i gabbiani attirati dai rifiuti che la invadono come cavallette, le tenebre sono scese da un pezzo, qualche anno fa si è anche tramutata l'acqua in sangue (alla Fontana di Trevi, opera di un'artista). Dopo che ieri sono comparse ulcere sul corpo degli uomini è il caso che i Romani corrano a mettere ...

LIVE Berrettini-Baghdatis 1-0 - Wimbledon 2019 in DIRETTA : possibile ultima recita per il cipriota al cospetto del Romano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Prima palla velocissima e al centro per Berrettini e Baghdatis risponde out 40-0 Grande palla corta di Berrettini e tre palle per l’1-0 nel primo set 30-0 Servizio in slice di Berrettini e punto per l’azzurro 15-0: Ace centrale di Berrettini in questo primo punto 18.15: Berrettini che in questa stagione ha conquistato il successo nell’ATP di Stoccarda su questa superficie, ...

LIVE Berrettini-Baghdatis - Wimbledon 2019 in DIRETTA : possibile ultima recita per il cipriota al cospetto del Romano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di oggi – Gli italiani di oggi – La vittoria di Berrettini su Bedene Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di secondo turno del torneo di Wimbledon che oppone il nostro Matteo Berrettini al cipriota Marcos Baghdatis. Per l’uomo che, 13 anni fa, arrivò in semifinale ai Championships potrebbe essere l’ultimo incontro di una carriera in cui ...

CorSera Roma : ultimatum del Campidoglio per lo stadio : “O si fa come diciamo noi o salta tutto” : Il Comune di Roma dà l’ennesimo ultimatum al club di Pallotta: “O si fa come diciamo noi o salta tutto”. L’argomento, naturalmente, è lo stadio. Lo racconta l’edizione Romana del Corriere della Sera. Ieri, all’Eur, si è riunito il tavolo tecnico, e il Campidoglio ha ribadito la linea dura, resa ancora più ferrea dall’addio di Totti al club e il malcontento dei tifosi che, in polemica con la società, ...