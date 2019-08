Ravenna,uccide compagno durante litigio

Un uomo di 61 anni è morto a, accoltellato dalla compagna. I due da 4 mesi gestivano insieme un chiosco di piadine a Lido Adriano, sul litorale, ed è lì che è avvenuto l'omicidio. La coppia avrebbe litigato perché lei lo accusava di altre relazioni. Al culmine della lite, un solo fendente all' addome. Poi i due hanno cercato aiuto in strada e sono intervenuti i carabinieri. Lui è morto poco dopo il ricovero in ospedale, lei è stata arrestata.(Di martedì 13 agosto 2019)