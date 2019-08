Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 13 agosto 2019) Palermo, 13 ago. (AdnKronos) - (di Rossana Lo Castro) - "Lavae non. Questo vale per chiunque e ancora di più per chi riveste un ruolo istituzionale". Don Stefano Nastasi è uomo lontano dai riflettori. Per sei anni, dal 2007 al 2013, è statodi San Gerlando a

TV7Benevento : Lega: ex parroco Lampedusa a Salvini, 'Madonna va imitata e non usata' (2)... - TV7Benevento : Lega: ex parroco Lampedusa a Salvini, 'Madonna va imitata e non usata'... -