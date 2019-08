Verona | poliziotti fermano nepalese per un controllo e lui li pesta

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 12 agosto 2019) Salvatore Di Stefano L'asiatico, seppur in regola col permesso di soggiorno, era già stato denunciato in passato per reati analoghi. Un poliziotto dopo la brutale aggressione è finito in ospedale Un semplicestava per tramutarsi in un autentico incubo per alcuni agenti della polizia diquando, lo scorso venerdì pomeriggio, isono stati brutalmente aggrediti da un cittadinodi 24 anni. Secondo quanto riportato dal quotidiano localeSera le forze dell'ordine hanno fermato l'asiatico chiedendone semplicemente i documenti quando quest'ultimo, senza alcun motivo apparente, ha iniziato a sferrare una tremenda raffica di calci e pugni indirizzata ai, i quali hanno faticato non poco per spegnere l'ardore del 24enne e porre fine alla colluttazione. Ilè stato così condotto in Questura ed identificato, nonostante lo ...

