Miriam Rivera | ex concorrente GF Australia | è stata trovata morta nella sua abitazione

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 12 agosto 2019) La modellasua casa lo scorso 10 agosto. La donna si sarebbe tolta la vita a Hermossillo, in Messico, ed è giallo per gli inquirenti. Infatti il marito della donna, Daniel Cuervo ha dichiarato pubblicamente che sospetta che sia un delitto. Il marito dellasospetta che possa essere un delitto Lala prima transgender a prendere parte nel cast nell'edizionena del Grande Fratello. La sua notorietà ha avuto inizio nello stesso anno, quando nel 2004 ha partecipato al chiacchierato reality show britannico "There's something about", in cui alcuni uomini corteggiavano la bella modella di cui non conoscevano l'identità. Solo nel corso dell'ultima puntata i partecipanti hanno scoperto con la sua identità di genere. La donna ha perso la vita il 5 febbraio di quest'anno, ma la notizia ha avuto diffusione da parte dei ...

