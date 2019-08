Lorenzo Fragola contro il leader della Lega su Twitter | “Salvini M…”

Festival Show a Jesolo con Lorenzo Fragola - Irama - Elodie - Al Bano e molti altri : Sono stati annunciati gli ospiti di Festival Show a Jesolo, il prossimo 1° agosto. L'edizione numero 20 della kermesse organizzata da Radio Birikina e Radio Bella & Monella fa tappa a Jesolo dopo le tappe di Padova, Chioggia e Caorle (25 luglio) e porta in piazza alcuni degli artisti italiani più seguiti del momento per una nuova serata all'insegna della musica. L'appuntamento è atteso in Piazza Torino a Jesolo Lido (Venezia) per il 1° ...

Lorenzo FRAGOLA/Video - Federica Abbate : 'Siamo molto simili' - Notte Rosa 2019 - : LORENZO FRAGOLA alla Notte Rosa 2019 di Cesenatico. Sul palco canterà 'Camere con vista' con Federica Abbate: 'abbiamo lo stesso modo di pensare'

“Camera con vista” video di Federica Abbate feat Lorenzo Fragola : Federica Abbate insieme a Lorenzo Fragola, racconta molto di se stessa in "Camera con vista" il nuovo singolo che vede i due giovani e talentuosi cantautori cimentarsi con un disco estivo ma non un tormentone. Il singolo precede un album su cui Federica sta ancora lavorando. "In teoria dovrebbe uscire in autunno e sicuramente ci sarà come al solito il racconto di me, di tutto quello che riguarda il mio sentire la vita il mio personale modo di ...