VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP | GP Austria 2019 | “E’ forse la mia vittoria più bella | la

MotoGp – Dovi vs Marquez - alla fine la spunta Andrea : le reazioni dai box Ducati e Honda dopo l’ultima curva al Red Bull Ring [VIDEO] : Dall’Igna euforico, Santi Hernandez deluso: le differenti reazioni dai box Ducati e Honda dopo l’ultima curva del Gp d’Austria Dovizioso ha regalato oggi alla Ducati una specialissima vittoria, beffando nuovamente, come due anni fa, Marc Marquez all’ultima curva del Red Bull Ring. Il forlivese ha riportato il team di Borgo Panigale sul gradino più alto del podio al Gp d’Austria, beffando il suo rivale della ...

VIDEO MotoGP - GP Austria 2019 : Andrea Dovizioso in trionfo - la premiazione sul podio e l’Inno di Mameli : Domenica indimenticabile per Andrea Dovizioso che ha vinto il GP d’Austria 2019 grazie a un bellissimo sorpasso su Marc Marquez all’ultima curva, il forlivese si è imposto sul traguardo del circuito di Spielberg grazie a una manovra da fuoriclasse che ha letteralmente stupido lo spagnolo. Seconda vittoria stagionale per il centauro della Ducati che ha minato alcune certezze del fuoriclasse della Honda. Dovizioso è poi salito sul ...

Anna Tripoli - canzone d'amore ad Andrea Mainardi/ VIDEO : che disastro! "Stonata ma…" : Anna Tripoli, dedica d'amore ad Andrea Mainardi: canzone romantica, ma il risultato è disastroso! L'esilarante reazione dello chef.

Andreas e Veronica - l’amore in vacanza : la Peparini si sbilancia (VIDEO) : Veronica Peparini e Andreas Muller, una storia d’amore nata ad Amici La storia d’amore tra Andreas Muller e Veronica Peparini è nata grazie ad Amici di Maria De Filippi, e questo almeno inizialmente non è andato giù a molti per via del ruolo di insegnante di lei all’interno della scuola; successivamente le critiche si sono […] L'articolo Andreas e Veronica, l’amore in vacanza: la Peparini si sbilancia (Video) ...

VIDEO Andrea Iannone MotoGP - GP Austria : “La mia carriera non è finita - voglio tornare al top” : Periodo davvero difficile quello di Andrea Iannone, che sta vivendo una stagione sempre nelle retrovie con la Aprilia e soprattutto nelle prove odierne l’abruzzese ha mostrato segnali di totale sfiducia sulla competitività del mezzo che guida con evidenti gesti dopo un paio di brutte imbarcate consecutive. Nel giorno del suo compleanno l’ex Ducati è stato intervistato dai microfoni Sky, non celando la delusione per l’annata in ...

VIDEO Andrea Iannone - novità sul cupolino dell’Aprilia : compie 30 anni - 29+1 il numero per il GP d’Austria : Oggi Andrea Iannone compie 30 anni e festeggia disputando le prove libere del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro dell’Aprilia è sceso in pista con una novità sul copolino, il suo numero è infatti 29+1 per simboleggiare le 30 candeline spente proprio oggi (il 29 è il suo numero tradizionale). Di seguito il VIDEO del cupolino speciale di Andrea Iannone per il GP d’Austria. VIDEO NUOVO cupolino Andrea ...

Andreas Muller e Veronica Peparini - VIDEO bacio/ Passione in Sardegna : con loro... : Andreas Muller e Veronica Peparini in vacanza in Sardegna con i figli di lei, Daniele e Olivia. Baci e dediche romantiche sui social

Andreas e Veronica - la meraviglia in vacanza : il bacio inaspettato (VIDEO) : Veronica Peparini e Andreas Muller, un amore combattuto Veronica Peparini e Andreas Muller stanno insieme da tempo ormai, e questo dimostra che tutte le voci di corridoio sul loro conto, cioè sul fatto che tra i due ci fosse una cotta passeggera o poco più che una frequentazione, erano solo gossip e nient’altro. Andreas e […] L'articolo Andreas e Veronica, la meraviglia in vacanza: il bacio inaspettato (Video) proviene da Gossip e Tv.

VIDEO Andrea Dovizioso spiega dove fa la differenza Marc Marquez : Il secondo posto conquistato oggi è il massimo possibile che Andrea Dovizioso potesse raggiungere nel corso del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019 della MotoGP. Il pilota forlivese nulla ha potuto contro l’ennesimo trionfo di Marc Marquez, un pilota che sta scrivendo la storia della MotoGP e, volta dopo volta, i record della classe regina. L’analisi del portacolori della Ducati punta l’attenzione sul modo di guidare dello ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGP - GP Repubblica Ceca : “Sarà importante trovare una buona messa a punto nel warm-up” : Andrea Dovizioso ha conquistato il quarto posto nelle qualifiche del GP di Repubblica Ceca 2019, tappa del Mondiale MotoGP che si disputa a Brno. Il centauro della Ducati si è ben difeso e domani aprirà la seconda fila sulla griglia di partenza, il forlivese si è difeso in difficili condizioni di asfalto e in gara andrà a caccia della vittoria sfidando Marc Marquez che scatterà dalla pole position. Di seguito il VIDEO dell’intervista su ...

FIORE - RAI 3/ Streaming VIDEO del film con Valerio Mastandrea - oggi - 2 agosto 2019 - : FIORE in onda in prima serata su Rai3 oggi, 2 agosto, alle ore 21.20. Nel cast Daphne Scoccia, Valerio Mastandrea, Josciua Algeri

VIDEO Andrea Dovizioso : “Luca Semprini era una bravissima persona” : Impegnato nel GP di Repubblica Ceca in quel di Brno Andrea Dovizioso si è detto soddisfatto sulle performance nelle prove libere e poi ha espresso ovviamente le proprie dichiarazioni nei confronti di Luca Semprini, 35enne bolognese, addetto stampa della Ducati, che è deceduto all’improvviso nell’hotel che ospitava la squadra. Andiamo a sentire le parole della prima guida della casa italiana. VIDEO – Andrea Dovizioso: ...

Jessica lascia Andrea e frequenta Alessandro - Vittorio dice addio a Katia (VIDEO) : Ieri sera in prime time su Canale 5 è andato in onda lo speciale di Temptation Island un mese dopo, dove abbiamo visto cosa è successo tra le sei coppie protagoniste di questa edizione del reality show condotto da Filippo Bisciglia, una volta che hanno abbandonato il villaggio delle tentazioni. E i colpi di scena non sono certamente mancati, tra coppie che sono definitivamente 'scoppiate' dopo il confronto e altre che clamorosamente hanno deciso ...

Giulia De Lellis parla del tradimento di Andrea Damante in un libro : il VIDEO su Instagram : Per Giulia De Lellis è tempo di novità e proprio questa mattina l'ex protagonista di Uomini e donne ha annunciato ai suoi fan che a settembre pubblicherà la sua prima 'fatica letteraria'. La bella Giulia, infatti, ha da poco terminato di scrivere il suo primo libro dal titolo 'Le corna stanno bene su tutto', che i fan potranno trovare in tutte le librerie a partire da metà settembre. Un libro che sembra promettere molto bene dato che si parla di ...