Tre uomini e una donna per l’esecutivo tecnico del presidente Mattarella

Uomini e Donne - Teresa tuona su Raffaella : alTre pesanti dichiarazioni : Uomini e Donne, Teresa Cilia torna a tuonare contro Raffaella Mennoia. altre rivelazioni e dichiarazioni pesanti: “Questa persona deve essere fermata” Teresa Cilia è un fiume in piena e continua la sua battaglia contro Raffaella Mennoia. Ormai la ‘guerra’ è dichiarata. Poco fa l’ex tronista, attraverso una sfilza di Stories Instagram, è tornata a ringhiare […] L'articolo Uomini e Donne, Teresa tuona su ...

“Lo faceva sempre”. Deianira Marzano - la rivelazione è bollente. Trema Uomini e Donne : A seguito degli ultimi avvenimenti che hanno visto protagonista Raffaella Mennoia, Deianira Marzano svela una bomba su un altro autore di Uomini e Donne. Una rivelazione molto pesante riguardante uno degli autori di Uomini e Donne. Come lei stessa ha spiegato, le sue parole non possono essere messe in dubbio perché ci sono altre persone che possono tranquillamente testimoniare che ciò che ha detto è tutto vero. Sulle sue Instagram stories, ...

Arrestati due uomini menTre tentano un furto alle poste : Andrea Pegoraro Stavano rubando carte di credito e bancomat pronte da consegnare ai correntisti Stavano rubando grandi quantità di carte di credito e bancomat pronte da consegnare ai legittimi proprietari. Fortunatamente sono stati sorpresi e Arrestati nella notte dalla polizia. Si tratta di due cittadini italiani, di 45 e 48 anni che sono stati visti al centro di smistamento delle poste a Bologna. Come riportato da Bologna Today, ...

“Ma sei sempre in topless?”. Ludovica Valli di Uomini e Donne olTre ogni limite : sotto il sole senza veli : La bella ventiduenne Ludovica Valli deve aver smarrito la parte superiore di tutti i suoi bikini perché sono tantissime le foto in cui, con una giacca o dando le spalle all’obiettivo, non indossa reggiseno. Anche perché gli ultimi scatti sono veramente qualcosa di unico. Stavolta l’influencer ed ex tronista del programma Mediaset Uomini e Donne, ha pubblicato un post in cui si trova su una canoa. Ancora una volta è senza veli, con un costume ...

Apre megastore nel Casertano - dirigente aggredito da Tre uomini armati di bastoni : È giallo sull'aggressione a un dirigente del gruppo Eurospin avvenuta durante l'inaugurazione del nuovo store tra Carinaro e Gricignano d'Aversa ( Caserta). L'uomo, appena...

Uomini e donne : Riccardo Guarnieri e David Scarantino poTrebbero tornare nel Trono Over : Chi saranno i protagonisti della prossima stagione del Trono Over di Uomini e donne? Ormai mancano solo poche settimane alla prima registrazione, che dovrebbe essere effettuata già a fine agosto. È dunque inevitabile chiedersi chi siederà nel parterre di dame e cavalieri, proseguendo la ricerca dell'anima gemella. Non sembrano esserci dubbi sulla presenza di Gemma Galgani, ancora single dopo un anno complicato per lei. La sua frequentazione con ...

Lecce - due sbarchi di migranti nella notte sulle coste salentine : uomini e donne sTremati : Sono giunti con due barche a vela differenti sulla costa ionica e adriatica salentina i migranti che questa notte sono sbarcati a Gallipoli e a Santa Cesarea Terme, due località della provincia di Lecce. Nel primo caso, nella "Città Bella" sono sbarcati ben 57 persone, tutti cittadini stranieri di nazionalità pakistana: secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, sull'imbarcazione c'erano anche dodici minori. Le persone erano davvero ...

Anticipazioni Uomini e Donne : Giulia Salemi poTrebbe essere una nuova tronista : E se fosse il trono di Uomini e Donne ad aiutare Giulia Salemi a dimenticare la delusione d'amore che ha avuto di recente? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da qualche ora, e più precisamente da quando in rete ha iniziato a circolare la notizia secondo la quale l'influencer potrebbe diventare una delle nuove troniste del dating-show. La stretta collaborazione tra la ragazza di origini persiane ad Elisabetta ...

Uomini e Donne - Jack senza freni : “In faccia solo Tremare - vigliacchi schifosi” : Jack Vanore, il successo dopo Uomini e Donne Jack Vanore è senza dubbio riuscito a conquistare il pubblico di Uomini e Donne dopo le sue esperienze come corteggiatore e tronista che hanno preceduto il suo ruolo di opinionista. Il gigante buono di UeD ha numerosi fan su Instagram e può anche accadere che risponda a […] L'articolo Uomini e Donne, Jack senza freni: “In faccia solo tremare, vigliacchi schifosi” proviene da Gossip e ...

Anticipazioni Uomini e donne - Mennoia : 'Tra i tronisti poTrebbero esserci volti noti' : La stagione 2019-20 di Uomini e donne partirà ufficialmente il 16 settembre ma le prime registrazioni verranno effettuate prima, con tutta probabilità già a partire da fine agosto. Mancano, dunque, solo poche settimane all'annuncio dei tronisti che siederanno sull'ambita poltrona rossa nei prossimi mesi. Dopo i fallimentari percorsi di Giulia Cavaglià e Angela Nasti, con la rottura lampo con Manuel Galiano e Alessio Campoli a pochi giorni dalla ...

Tronista di Uomini e Donne Sommerso dai Debiti CosTretto a Vendere la Casa! : Uomini e Donne: Alberto Dandolo ha parlato di un Tronista con gravi difficoltà economiche Costretto a vivere in una stanza in affitto ed anche a Vendere la sua casa. Ma di chi si tratta? Forse molti appassionati di Uomini e Donne ricorderanno il caso di Giorgio Alfieri che aveva dichiarato di aver avuto problemi con il fisco. L’ex Tronista di Maria De Filippi aveva parlato dei suoi contenziosi, dicendo che non poteva più essere pagato ...

India - 4 persone torturate e uccise perché accusate di sTregoneria : fermati 10 uomini : Dieci uomini sono stati fermati dalla polizia nello stato Indiano dello Jharkhand per aver ucciso due uomini e due donne appartenenti a una comunità tribale del villaggio di Nagar Shikari. La polizia ha detto che i quattro trucidati venivano considerati stregoni e ricevevano spesso visite di persone che si rivolgevano loro per chiedere aiuto.Continua a leggere

Uomini e Donne - Rosa Perrotta pronta al parto : “PoTrebbe nascere oggi” : Conto alla rovescia per l'ex tronista, che condivide l'emozione con i follower via social. Sarà un maschietto, frutto...

Uomini e donne - Dandolo rivela : 'Ex tronista in disgrazia - cosTretto a vendere la casa' : Tra le chicche di gossip dell'ultimo numero di 'Oggi', firmate da Alberto Dandolo, una riguarda un'ex tronista di Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. Nel pezzo si parla di questo tronista non per le sue nuove vicende sentimentali, bensì perché sarebbe caduto in disgrazia, al punto da essere costretto a vendere la sua ultima abitazione che gli restava. Un'ex tronista di Uomini e donne costretto a vendere ...