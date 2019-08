Norvegia | donna uccisa è la sorella dell' aggressore degli spari in moschea

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 11 agosto 2019) Rosa Scognamiglio Il cadavere diritrovato nell'appartamento'attentatore alladi Baerum (Oslo) è sua. La conferma poche ore fa Ladall'attentatoredi Baerum (Oslo) è sua. Svelata l'identità del cadavere rinvenuto all'intero'appartamento'esecutorealladi al-Noor, nella città di Baerum. Stando a quanto riferiscono le agenzie news, si tratterebbe propriodel giovane autorea spianata contro i fedeli islamici adunati in preghiera nella meschitaa capitale norvegese. Ieri pomeriggio, infatti, durante la caccia all'attentatore, la Politiet di Oslo aveva ritrovato nell'appartamento'indiziato un cadavere femminile che, dalle prime verifiche in loco, sembrava potesse avere un legame di parentela molto stretto con l'attentatore. Ebbene, nella tarda mattinata di oggi, ...

