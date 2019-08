Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 11 agosto 2019) Matteo Salvini ha aperto la crisi. Il Governo populista ha fallito e messo l’Italia in ginocchio e ora scappano per paura della manovra finanziaria perché non sanno cosa fare. Avevano promesso una rivoluzione hanno combinato un disastro: l’Italia ha crescita zero, è esplosa la cassa integrazione, la produzione industriale cala e il debito pubblico è deflagrato . L’Italia nel mondo è isolata come non mai e non contiamo più niente. Non ci sono i soldi per fare la manovra economica. Il rischio è fare nuovi debiti, o nuovi tagli, o nuove tasse. Hanno paura di ammettere i loro errori e scappano. Non è solo la fine di un governo, è la sconfitta del populismo al governo.La cultura dell’odio e del rancore ha fallito, non è la soluzione.1) Salvini chiede il voto anche perché troppe nubi si ...

HuffPostItalia : Con franchezza dico no - Gio_Torrisi : RT @HuffPostItalia: Con franchezza dico no - Sofiajeanne : «Non debemus, non possumus, non volumus» Ecco, @nzingaretti ha appena ribadito il suo No a @matteorenzi. Questio… -