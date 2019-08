ATP Montreal – Medvedev vince il derby russo e va in finale | Khachanov sconfitto in 2 set

ATP Montreal – Nadal riposa e va in finale : Monfils si ritira per un problema fisico : Rafa Nadal vince la semifinale dell’ATP di Montreal senza giocare: il tennista spagnolo passa il turno grazie al ritiro di Gael Monfils Troppi i quasi 150 minuti giocati contro Roberto Bautista Agut: Gael Monfils costretto al ritiro dalla semifinale dell’ATP di Montreal. Il tennista francese, nonostante la vittoria nel turno precedente, ha preferito ritirarsi a causa di alcuni problemi alla caviglia che sarebbero potuti peggiorare se fosse ...

Fognini Nadal - risultato finale 1-2 - / Fabio esce ai quarti - ATP Montreal 2019 - : Atp Montreal 2019, Fognini Nadal, risultato finale 1-2,. Fabio perde la partita di tennis dei quarti di finale del torneo Rogers Cup 2019 di Montreal..

ATP Montreal – Fognini strappa il primo set a Nadal - lo spagnolo poi è ingiocabile : rimonta e vittoria al terzo : Fabio Fognini fa in tempo a strappare il primo set a Nadal, poi lo spagnolo si impone in rimonta al terzo e accede a alla semifinale Primi 39 minuti da sogno per Fabio Fognini, poi è monologo Nadal. Si può riassumere così la sfida dei quarti di finale dell’ATP di Montreal andata in scena nella tarda notte italiana. Sul cemento del Masters 1000 canadese, Fognini è riuscito a strappare per 2-6 il primo set a Nadal, poi lo spagnolo è salito ...

ATP Montreal – Khachanov stende a sorpresa Zverev - sfida tutta russa in semifinale contro Medvedev : Il tennista tedesco cede con il punteggio di 6-3, 6-3 al proprio avversario, che andrà a giocarsi la semifinale con il connazionale Madvedev Derby russo in una delle due semifinali della “Rogers Cup“, Masters 1000 con un montepremi pari a 5.701.945 dollari, in corso sul cemento di Montreal. Karen Khachanov infatti raggiunge nel penultimo atto del torneo canadese il connazionale Daniil Medvedev, sbarazzandosi nei quarti di ...

ATP Montreal – Thiem letteralmente asfaltato da Medvedev - il russo stacca il pass per la semifinale : Niente da fare per il tennista austriaco al cospetto del proprio avversario russo, riuscito ad imporsi con il punteggio di 6-3, 6-1 Bastano 56 minuti a Daniil Medvedev per staccare il per la semifinale della “Rogers Cup“, torneo Atp Masters 1000 con un montepremi pari a 5.701.945 dollari, in corso sul cemento di Montreal. Il tennista russo, testa di serie numero 8, non lascia letteralmente scampo a Dominic Thiem, superandolo in ...

ATP Montreal – Nadal - quanti complimenti a Fognini : “è la miglior stagione della sua carriera. Per batterlo dovrò…” : Rafa Nadal elogia Fabio Fognini in conferenza stampa: lo spagnolo ammette di dover giocare un grande match per battere il tennista azzurro Vittoria stentata contro Evans, più convincente contro Pella. Questo il bilancio con il quale Rafa Nadal si presenta alla sfida contro Fabio Fognini nei quarti di finale del Masters 1000 di Montreal. Lo spagnolo commenta così il match di giornata e la sfida contro il tennista azzurro: “è stata una ...

ATP Montreal – Rafa Nadal cancella Guido Pella - lo spagnolo avanza in scioltezza e sfiderà Fognini : Prova convincente del tennista spagnolo, che stacca senza problemi il pass per i quarti di finale dove affronterà Fognini Nessuno problema per Rafa Nadal negli ottavi di finale del torneo ATP di Montreal, non poteva essere Guido Pella a mettere in difficoltà il mancino di Manacor, abile a staccare senza problemi il pass per i quarti. Quasi una passeggiata di salute per lo spagnolo, che si impone con il punteggio di 6-3, 6-4 dopo ...

ATP Montreal – Fabio Fognini non dà scampo a Mannarino - staccato il pass per i quarti di finale : Il tennista italiano supera in scioltezza il proprio avversario, guadagnandosi l’accesso ai quarti di finale dove sfiderà Rafa Nadal Fabio Fognini si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP di Montreal, il tennista azzurro si impone su Adrian Mannarino con il punteggio di 6-2, 7-5 dopo poco meno di due ore di partita. Una prestazione davvero convincente quella del tennista azzurro, che non lascia scampo al proprio avversario ...

ATP Montreal – A Khachanov la sfida next-gen contro Auger Aliassime : il russo trionfa al terzo set : Karen Khachanov vince la sfida next-gen contro Auger Aliassime: il tennista russo trionfa al terzo set e stacca il pass per i quarti dell’ATP di Montreal Interessante sfida next-gen negli ottavi di finale dell’ATP di Montreal. Karen Khachanov (23 anni) e Felix Auger-Aliassime (19) hanno regalato spettacolo al pubblico canadese per 2 ore e 52 minuti di match. A trionfare, con buona pace del pubblico di casa, è stato il tennista russo, ...

ATP Montreal – Zverev soffre e vince : servono quasi 3 ore per battere Basilashvili : Alexander Zverev soffre e vince la sfida contro Basilashvili degli ottavi di finale dell’ATP di Montreal: al tedesco servono quasi 3 ore distribuite su 3 set Alexander Zverev accede ai quarti di finale dell’ATP di Montreal, ma che fatica! Il talentino tedesco, numero 7 al mondo e terza testa di serie del Masters 1000 canadese, ha avuto bisogno di 2 ore e 48 minuti per piegare le resistenze di Nikoloz Basilashvili, numero 17 del ranking ...