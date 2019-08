Si è suicidato in cella Jeffrey Epstein | milionario accusato di abusi minori

Fonte : ilfogliettone

(Di sabato 10 agosto 2019) Il ricchissimo finanziere Usadi avere abusato di ragazze minorenni tra il 2002 e il 2005, é stato ritrovato senza vita inieri sera. Lo ha rivelato Abc News, citando fonti della polizia. Già un mese faaveva tentato il suicidio. Il gestore di hedge fund, 66 anni, amico di ricchi e potenti e come l'ex presidente Bill Clinton e l'attuale Donald Trump, era stato arrestato a metà a luglio a New York con accuse di traffico sessuale. Non gli era stata concessa la libertà condizionata e quindi era stato messo agli arresti in attesa di processo, che i magistrati contavano di iniziare a giugno 2020. In precedenzaaveva patteggiato una condanna a tredici mesi in una prigione di Palm Beach per crimini connessi alla prostituzione. Un accordo che aveva scatenato molte polemiche, perché de facto il miliardario con una serie di lauti indennizzi ...

