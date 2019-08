Samsung Galaxy Book S | un sottile notebook dalla lunghissima autonomia

Samsung lancia Value Galaxy Note 10 e valuta il vostro smartphone usato fino a 400 euro : Acquisterete un Samsung Galaxy Note 10/Note 10+? Date un'occhiata al programma di mobile trade-in "Samsung Value Galaxy Note 10". L'articolo Samsung lancia Value Galaxy Note 10 e valuta il vostro smartphone usato fino a 400 euro proviene da TuttoAndroid.

Dopo il bend test è l’ora del teardown per Samsung Galaxy A50 : cosa si sarà rotto? : Durante il bend test di Samsung Galaxy A50, lo YouTuber JerryRigEverything ha provocato un rumore interno allo smartphone. Scopriamo se si è rotto qualcosa. L'articolo Dopo il bend test è l’ora del teardown per Samsung Galaxy A50: cosa si sarà rotto? proviene da TuttoAndroid.

Ecco la situazione aggiornamenti per Samsung Galaxy Note 10 : Samsung Galaxy Note 10 sarà il vostro prossimo smartphone? Scoprite insieme a noi per quanto tempo rimarrà aggiornato e quali aggiornamenti arriveranno sul nuovo top di casa Samsung. L'articolo Ecco la situazione aggiornamenti per Samsung Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.

E’ già possibile preordinare gli accessori per Samsung Galaxy Note 10 in alcuni mercati : La serie Samsung Galaxy Note 10 introdotta all'inizio di questa settimana sarà accompagnata da una vasta gamma di accessori opzionali, dalle diverse cover all'adattatore jack per cuffie. La maggior parte di questi accessori è ora disponibile per il preordine in alcuni paesi, tra cui Stati Uniti e Paesi Bassi. L'articolo E’ già possibile preordinare gli accessori per Samsung Galaxy Note 10 in alcuni mercati proviene da TuttoAndroid.

Le nuove funzioni di Samsung DeX dovrebbero arrivare su Galaxy S9 e i successivi flagship : È ancora una volta il giovane leaker Ishan Agarwal a fornirci qualche anticipazione sull'arrivo di DeX su tutti i modelli successivi a Galaxy S9. L'articolo Le nuove funzioni di Samsung DeX dovrebbero arrivare su Galaxy S9 e i successivi flagship proviene da TuttoAndroid.

Le patch di agosto disponibili per molti Samsung - tra cui Galaxy Note 8 e 9 : Milioni di smartphone Samsung sono ora più sicuri grazie alle patch di sicurezza di agosto: sono ben 7 i modelli in aggiornamento. L'articolo Le patch di agosto disponibili per molti Samsung, tra cui Galaxy Note 8 e 9 proviene da TuttoAndroid.

Tranquilli - Samsung Galaxy Home non verrà abbandonato e presto ne sapremo di più : Dal Samsung Unpacked 2019 arrivano novità sullo smart speaker Galaxy Home: l'azienda sudcoreana sta ancora lavorando per migliorare e raffinare l'altoparlante e presto nuove informazioni verranno condivise con il pubblico. L'articolo Tranquilli, Samsung Galaxy Home non verrà abbandonato e presto ne sapremo di più proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Watch Active2 : un nuovo ed elegante smartwatch di Samsung : Da Samsung arriva uno smartWatch con un design raffinato ed elegante, display AMOLED e cinturino anche in pelle

Focus sul miglior prezzo del Samsung Galaxy Note 10 e 10 Plus su Amazon e a rate con Wind e Tre : Prima carrellata di offerte sul prezzo del Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus su Amazon e con gli operatori telefonici Wind e Tre a soli due giorni dal lancio della nuova serie phablet 2019. I nuovi smartphone, per il momento, sono solo prenotatili visto che l'effettiva vendita partirà poi il 23 agosto ma quali sono in effetti le condizioni imposte dallo store di Bezos e pure dai vettori? Ci muoviamo, è chiaro, principalmente sul prezzo ...

Le prime rateizzazioni per i Samsung Galaxy Note 10 arrivano dal gruppo Wind Tre. Eccole : Sia TIM che Vodafone non hanno ancora stilato dei piani rateali per i Samsung Galaxy Note 10, a differenza del gruppo Wind Tre L'articolo Le prime rateizzazioni per i Samsung Galaxy Note 10 arrivano dal gruppo Wind Tre. Eccole proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition è ufficiale : Samsung ha presentato Samsung Galaxy Watch Active 2 Under Armour Edition una versione speciale del proprio smartWatch sviluppata in collaborazione con la nota società Under Armour Inc. che va a dedicarsi a chi ama correre con costanza e dedizione e mantenere sempre sotto controllo i propri parametri per migliorarsi giorno dopo giorno. Dall’anima evidentemente sportiva, […] L'articolo Samsung Galaxy Watch Active 2 Under Armour ...

Samsung Galaxy A70s passa su Geekbench con Snapdragon 675 - 6 GB di RAM e Android 9 Pie : Samsung Galaxy A70s è appena apparso su Geekbench mettendo in mostra SoC Qualcomm Snapdragon 675, 6 GB di RAM e Android 9 Pie. L'articolo Samsung Galaxy A70s passa su Geekbench con Snapdragon 675, 6 GB di RAM e Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S4 è immortale : ecco Android 9 Pie grazie a LineageOS 16 : Il Samsung Galaxy S4 di recente ha compiuto sei anni ma ciò non impedisce al team di LineageOS di continuare a supportare questo smartphone L'articolo Samsung Galaxy S4 è immortale: ecco Android 9 Pie grazie a LineageOS 16 proviene da TuttoAndroid.