Moto2 – Gp Austria | Nagashima centra la prima pole in carriera | Binder e Chantra

Moto2 - Risultato FP3 GP Austria 2019 : Mattia Pasini chiude con il record e precede Marquez e Bastianini : Zampata di Mattia Pasini (Kalex Tasca) nel corso della terza sessione di prove libere del Gran Premio d’Austria 2019 della Moto2, Il romagnolo, infatti, chiude con il miglior tempo assoluto di 1:28.811 (nuovo record per la classe mediana) nonostante i ben noti problemi alla spalla e dimostra di essere di nuovo pronto a battagliare per pole position e vittoria su un Red Bull Ring dominato da sole e temperature verso i 30 gradi. Alle sue ...

LIVE Moto2 - GP Austria 2019 in DIRETTA : FP3 e qualifiche in tempo reale

Cronaca FP2 – Presentazione del weekend – Classifica del Mondiale Moto2 – Programma del giorno

Buongiorno e ben ritrovati con la DIRETTA LIVE del GP d'Austria 2019 del Motomondiale, undicesimo appuntamento stagionale che segue di pochi giorni Brno. In terra ...

VIDEO Moto2 - GP Austria 2019 : prove libere - highlights e sintesi. Binder davanti a tutti - Marquez attardato

Binder ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP di Austria, tappa del Mondiale Moto2. Il sudafricano ha fatto la voce grossa nella FP2, buon quinto posto per Enea Bastianini mentre Marc Marquez ha concluso nelle retrovie.

Moto2 - Risultato FP2 GP Austria 2019 : Binder il più veloce - Bastianini 5° - indietro Alex Marquez : Brad Binder (Red Bull KTM Ajo) è il migliore della prima giornata di prove libere nella classe Moto2 in questo undicesimo round del Mondiale 2019. Sul tracciato di Spielberg (Austria), il pilota sudafricano ha ottenuto il best time di 1’29″079, dimostrando che la moto Austriaca nel weekend di casa può fare bene ed è molto performante. Alle sue spalle, non troppo distanti, ci sono il giapponese Tetsuta Nagashima ...

LIVE Moto2 - GP Austria 2019 in DIRETTA : prove libere in tempo reale

Presentazione del weekend – Classifica del Mondiale Moto2 – Programma odierno completo – Mercato Motomondiale

Buongiorno e ben ritrovati con lo spettacolo del Motomondiale su OA Sport! Superata la pausa estiva la Moto2 si butta nell'undicesimo appuntamento stagionale ...