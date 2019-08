Morandi | 1967 | le carte segrete sul ponte malato Dalle crepe alle stranezze del

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2019) Fotografie in bianco e nero. Fascicoli sbiaditi scritti a macchina e a mano negli anni ‘60 in cui si parla di fessurazioni, di deformazioni, di sprofondamenti. E poi collaudi da effettuare utilizzando mezzi più leggeri di quelli previsti. È tutto scritto nel fascicolo sulda mezzo secolo conservato negli archivi della società costruttrice Condotte. Domenica il Fatto Quotidiano ne svelerà in esclusiva il contenuto nella seconda inchiesta di Sherlock. Quattro pagine di un’inchiesta firmata da Marco Lillo e Ferruccio Sansa per aiutare i lettori a capire i segreti delcrollato un anno fa. Una montagna diche neanche la Procura di Genova, impegnata nell’inchiesta sul crollo, ha ancora acquisito. Sono i verbali della Commissione di Collaudo, le lettere allarmate degli ingegneri che dovevano certificare la sicurezza delmettendoci la propria firma. Poi le ...

