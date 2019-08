Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2019)Francesco rinnova lo Ior all’insegna della trasparenza. Nella banca vaticana, da sempre al centro di scandali di corruzione e riciclaggio di denaro sporco, arrivano i nuovi statuti voluti da Bergoglio che entrano subito in vigore “ad experimentum” per due anni. Lo scopo è quello di adeguare l’Istituto per le opere di religione “alle esigenze dei tempi, facendo ricorso, in particolare, alla collaborazione e alla responsabilità di laici cattolici competenti”. La principale novità è l’introduzione di un, che può essere una persona fisica o una società, per la verifica dei bilanci secondo standard internazionali riconosciuti. Negli organi dell’Istituto per le opere di religione non ci sono più, dunque, i tre revisori interni, la cui carica era sempre rinnovabile. Ilviene, infatti, nominato dalla Commissione cardinalizia su proposta del ...

Cascavel47 : Ior, la rivoluzione del Papa: revisore esterno e direttore generale confermabile una sola volta… - Noovyis : (Ior, la rivoluzione del Papa: revisore esterno e direttore generale confermabile una sola volta) Playhitmusic - -