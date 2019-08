Ex concorrente del Grande Fratello morta impiccata in casa L’amica racconta | “Sembrava

Ciao Darwin - corsa contro il tempo per la querela del concorrente paralizzato : “Deve firmarla lui di persona - ma non può” : Gabriele Marchetti è rimasto paralizzato a 54 anni dopo una caduta sui rulli del Genodrome, durante la registrazione di una puntata di Ciao Darwin, e ora rischia di vedersi annullare la sua azione legale contro la trasmissione di Mediaset perché per legge deve essere lui a firmare la querela, cosa che – viste le sue condizioni – è impossibilitato a fare. Così prevede infatti l’articolo 590 del codice penale, secondo cui per ...

Erica Piamonte - ex concorrente del GF 16 - finisce in ospedale : 'Non sto bene - cura lunga' : Una brutta disavventura in questi giorni ha visto protagonista Erica Piamonte, concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D'Urso. La ragazza, infatti, ha svelato sulla sua pagina Instagram di essere finita in ospedale dopo essersi sentita male. In un primo momento si pensava fosse un semplice malessere di stagione, ma a quanto pare la situazione sarebbe un po' più complicata del previsto e in queste ore, sui social, ...

Amici Vip - Joe Bastianich potrebbe essere un concorrente del talent di Maria De Filippi : Negli studi Elios fervono i preparativi per la prima edizione Vip di Amici: come racconta "Chi" nel suo numero uscito mercoledì 7 agosto, manca poco all'annuncio ufficiale del cast dell'attesissimo programma di Canale 5. Un'interessante anticipazione data dalla rivista di gossip, riguarda un personaggio famoso che avrebbe accettato di mettersi in gioco nel talent ideato da Maria De Filippi: stiamo parlando di Joe Bastianich, il ristoratore che ...

Lidia Cocciolo è mamma : il dolce annuncio dell’ex concorrente di ‘Amici’ : Noah: questo il nome scelto per il primo figlio dalla cantante protagonista del talent nell'edizione del 2002/2003

Lorenzo Battistello - l’ex concorrente del primo Grande Fratello rivela : “Mi hanno tolto un tumore maligno” : “Otto mesi fa mi hanno tolto un tumore maligno che avevo dentro di me, otto mesi fa non sapevo se sarei invecchiato o no, otto mesi fa vedevo la fine mentre adesso vedo l’inizio”. A rivelarlo in un post su Instagram è Lorenzo Battistello, concorrente della prima edizione del Grande Fratello assieme a Pietro Taricone, Rocco Casalino e Marina La Rosa. Lui, divenuto popolare diciannove anni fa come “il cuoco” del primo ...

“Ho scoperto di avere un tumore”. Grande Fratello - il dramma dell’ex concorrente : È diventato famoso dopo aver partecipato alla prima edizione del Grande Fratello, quella di Pietro Taricone, Marina La Rosa e Cristina Plevani. Dopo anni di silenzio ha raccontato, sul suo profilo Instagram, dove è seguito da più di 3000 persone il dramma che ha vissuto nell’ultimo periodo. Lorenzo Battistello, il cuoco originario di Vicenza, ha rischiato di morire a causa di un tumore maligno, che gli è stato tolto a novembre del 2018. E lo fa ...

Anticipazioni Temptation Island del 22 luglio : un concorrente non parte per il weekend : Mancano solo due puntate alla fine di Temptation Island, durante le quali i telespettatori conosceranno l'esito dei falò di confronto delle ultime tre coppie ancora in gioco. Il quinto appuntamento andrà in onda su Canale 5 lunedì 22 luglio, in prima serata, e sancirà i momenti decisivi per i protagonisti del programma. Dopo le partenze di Arcangelo e Nunzia, Andrea e Jessica, David e Cristina, i fidanzati e le fidanzate ancora presenti nel ...

Oppo Reno 10X Zoom è il concorrente più credibile dello Huawei P30 Pro : Con il nuovo smartphone Reno 10X Zoom l’azienda cinese Oppo sfida apertamente Huawei e lo Zoom periscopico del P30 Pro. Dalla sua questo prodotto ha il comparto fotografico di fascia alta, le prestazioni, lo schermo e l’autonomia. Per contro, bisogna spendere più di quello che ci si aspetterebbe, per avere un prodotto che è comunque pesante, non impermeabile e senza presa jack per le cuffie. ...