Compra un quadro in un bar | poi la scoperta | potrebbe essere un’opera di Rembrandt da

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2019) Dieci anni fa hato in un bar unper aiutare una persona che era in difficoltà economica, pagandolo 500 euro. Ora ha scoperto che quell’opera, un ritratto di Gesù,stata dipinta da, celebre pittore olandese dei Seicento, con un valore di oltre 30 milioni di euro. A dare la notizia è il quotidiano francese Le Figaro: il proprietario delè un uomo che lo acquistò in un bar di Herstal, cittadina del Belgio sul confine olandese, e che ora vorrebbe rivenderlo per investirne il ricavato nella sua squadra di calcio preferita. A valutare l’opera ipotizzandone la prestigiosa paternità è stato un membro della camera belga degli esperti d’arte, che ha definito il dipinto come un “lavoro eccezionale”, individuando i tratti che lo fanno attribuire proprio alla mano die stimandone il valore a oltre 30 milioni di ...

