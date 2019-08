Casting per un film con Pier Francesco Favino e per Bridge of Roses

Casting per il programma 'Ho Qualcosa Da Dirti' e per uno spettacolo teatrale : Casting tuttora in corso per un programma televisivo che andrà in onda sui canali di SKY e verrà condotto da Enrica Bonaccorti. Sono inoltre attualmente aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di attori e attrici di livello professionistico, per realizzare un importante spettacolo teatrale che verrà messo in scena nel gennaio del 2020. Un nuovo programma su TV8 Nonostante la messa in onda del nuovo programma di TV8 dal titolo ''Ho Qualcosa ...

Casting per uno spot pubblicitario e per uno short film : Ci sono delle selezioni attualmente in corso per la ricerca di attori, attrici e figuranti per uno spot pubblicitario legato a una ben nota marca di amari. Sono inoltre aperte attualmente le selezioni di attori e attrici per realizzare un cortometraggio. Le riprese verranno poi effettuate rispettivamente nei pressi di Roma e a Genova. Uno spot Per realizzare uno spot collegato alla campagna pubblicitaria di un'importante marca di amari digestivi ...

Casting per 'La Divina Commedia Opera Musical' e lo spettacolo 'Civico 7' : Sono aperti i Casting per due importanti spettacoli musicali, uno dei quali verrà diretto dal regista Andrea Ortis e le cui selezioni si terranno prossimamente a Roma, e l'altro, dal titolo Civico 7, le cui audizioni avranno luogo a Firenze. La Divina Commedia Opera Musical Per realizzare il musical dal titolo La Divina Commedia Opera Musical, diretto dal regista Andrea Ortis e con coreografie di Massimiliano Volpini, Musical International ...

Casting per un film da girare a Pisa e per il programma 'Detto Fatto' su Rai2 : Sono attualmente in corso le selezioni per la realizzazione di un film da girarsi prossimamente a Pisa. Sono inoltre tuttora aperti i Casting per la nota trasmissione televisiva in onda sulle reti Rai dal titolo Detto Fatto, per la quale sono state fornite ulteriori indicazioni e news. Un film Per un nuovo film, le cui riprese verranno poi effettuate a Pisa tra la fine del prossimo mese di settembre e la prima parte del mese di ottobre, sono ...

Casting per la Scuola nazionale di cinema indipendente e per brevi spot pubblicitari : Sono tuttora aperte le selezioni della Scuola nazionale di cinema indipendente di Firenze per un importante concorso correlato all'attività fotografica in ambito cinematografico. Sono inoltre ancora aperte le selezioni di attori e attrici con precedenti esperienze a livello recitativo per la realizzazione di numerosi piccoli spot di tipo pubblicitario collegati al lancio di una App. Le riprese in questione verranno poi effettuate a Milano verso ...

Casting per I Notturni della Città e per uno short film dell'Atelier Lumiere : Selezioni in corso per la ricerca di attori e attrici per la realizzazione di percorsi teatrali collegati al Teatro delle Condizioni Avverse e dal titolo I Notturni della Città. Sono inoltre tuttora aperti i Casting finalizzati alla ricerca di figure attoriali femminili per un interessante short film. I Notturni della Città Sono in corso le selezioni per la ricerca di attori e attrici per un bando di concorso dal titolo I Notturni della Città, ...

Casting per 'Tù Sì Que Vales' - su Canale 5 - e per Emilia-Romagna Teatro Fondazione : Nuovi Casting, a Roma e a Milano, per il talent show di Mediaset dal titolo Tù Sì Que Vales, in onda su Canale 5. Sono inoltre ancora aperte le selezioni di grafici/creativi per Emilia-Romagna Teatro Fondazione. Tù Sì Que Vales Sono state fissate alcune nuove date per le selezioni, in corso da qualche tempo, per la realizzazione della nuova edizione del noto programma televisivo dal titolo Tù Sì Que Vales. A tale proposito, i prossimi Casting ...

Casting per un videoclip musicale e per lo spettacolo 'Acquarello napoletano' : Non mancano in queste settimane le opportunità professionali nel mondo dello spettacolo. In particolare ci sono de Casting aperti per la ricerca di 50 comparse per un importante video musicale. Ci sono inoltre delle selezioni tuttora in corso di danzatori, attori e cantanti per realizzare un interessante spettacolo musicale diretto da Giorgio Verdelli. Un videoclip musicale Per realizzare un videoclip di carattere musicale sono attualmente in ...

Casting per Primo Appuntamento in onda su Real Time e per la Fondazionde Arturo Toscanini : Casting ancora aperti per la ricerca di single in cerca dell'anima gemella per il noto programma televisivo in onda sul canale Real Time dal titolo Primo Appuntamento e condotto da Flavio Montrucchio. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni di musicisti di alto livello ed esperienza per la Fondazione Arturo Toscanini, con sede a Parma, per l'inserimento nell'ambito delle proprie attività concertistiche. Primo Appuntamento Dopo il grande ...

Casting di tifosi del Napoli per un film e di mimi per uno spettacolo teatrale : Sono attualmente aperte le selezioni di tifosi, tra cui sono ben graditi anche gli ultras, della squadra di calcio del Napoli per la realizzazione di un importante film che verrà poi girato nel capoluogo partenopeo. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di numerosi mimi ambosessi per l'opera teatrale Aida, di Giuseppe Verdi, da mettere poi in scena nell'ambito del Festival Verdi a Busseto e in vari teatri della ...

Casting di attori e attrici per un video musicale e di artisti per una rassegna teatrale : Sono attualmente in corso dei Casting finalizzati alla ricerca di attori e attrici per la realizzazione di un video musicale le cui riprese verranno poi effettuate a Roma. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di compagnie teatrali e di singoli artisti per un importante concorso correlato alla rassegna teatrale Intransito, che si svolgerà presso il Teatro Akropolis di Genova con il supporto di varie istituzioni. Un video musicale Per la ...

Casting per un film da girare a Napoli e per un progetto dedicato alle compagnie teatrali : Non mancano in questo periodo le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. In particolare sono in corso dei Casting, a cura di Klab4 film, per la realizzazione di una importante produzione cinematografica le cui riprese verranno poi effettuate a Napoli. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni per il progetto residenziale 'Forever Young', a cura di 'La Corte Ospitale', destinato alle compagnie teatrali. Un film Per un film le cui ...

Casting per programmi tv della Nonpanic - tra cui 'Cambia la tua vita' - e per uno spot : La casa di produzione Nonpanic propone le selezioni per vari programmi televisivi, alcuni dei quali molto conosciuti. Sono inoltre tuttora aperti i Casting per un video-spot pubblicitario da girare in provincia di Milano. Vari programmi televisivi Per la realizzazione di alcuni programmi televisivi, la casa di produzione Nonpanic propone vari Casting, per tutti i gusti e interessi. A tale proposito, si selezionano coppie di parenti e di amici, ...

Casting per uno spot da girare a Roma e per eventi legati a 'Le Perle delle Muse' : Casting aperti per la ricerca di comparse per uno spot da girare a Roma. Sono poi in corso le selezioni per la ricerca di varie figure per eventi e manifestazioni a cura dell'agenzia Le Perle delle Muse. Uno spot Per uno spot correlato alla campagna pubblicitaria di un noto marchio di caramelle sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di comparse. Le riprese verranno poi effettuate a Roma nel prossimo mese di settembre. In ...