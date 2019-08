Cairo | «Verdi? A volte i club non fanno gli acquisti che volevano e non vendono più»

Fonte : ilnapolista

(Di sabato 10 agosto 2019) Urbano, presidente del Torino, prosegue al ritmo di più interviste al giorno. Oggi è il turno della Gazzetta su cui praticamente è ospite fisso. Parla del suo Torino, usa lo stile De Laurentiis, dichiara. che è difficile rinforzare la squadra. “Metti per ipotesi che si vada a prendere un giocatore importante, anche patrimonialmente: a chi toglierebbe il posto? Siccome non credo che prenderemo Messi… pensate che Mazzarri lo metterebbe subito in campo?» Parla anche die del Napoli. «A me non piace parlare di giocatori di altre squadre, quando si è parlato dei nostri mi ha dato fastidio. Quindi voi ditee io rispondo in generale: guardate che aun giocatore non lo riesci a prendere perché la sua società non ha fatto gliche doveva fare e dunque non lo libera». Quindi, chiede il giornalista, sta aspettando che il Napoli faccia Lozano…ride ...

