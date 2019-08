Quando Conte minacciava le dimissioni e Salvini diceva | Non abbiamo mai smesso di

Giuseppe Conte e il boatos che scuote Palazzo Chigi : Quando cade il governo. Niente crisi sulla Tav - ma... : Il decreto sicurezza bis ha ricevuto la fiducia del Senato ma le vere grane per il governo arrivano ora. Domani a Palazzo Madama verrà messa ai voti la mozione presentata dai grillini contro la Tav. È probabile che venga respinta, è vero, dato che gran parte del Pd dovrebbe schierarsi a favore dell'

Calciomercato Inter - Conte non si illude : “Lukaku? Fino a Quando un giocatore non firma…” : L’allenatore dell’Inter ha parlato del futuro di Lukaku, non facendosi illusioni sull’arrivo del belga in nerazzurro La corsa a Romelu Lukaku sta diventando una vera e propria telenovela, con Inter e Juventus che si sfidano a suon di milioni. La frenata arrivata ieri tra il Manchester United e Dybala (inserito nell’operazione come contropartita per il belga) ha rimesso in gioco i nerazzurri, pronti adesso a ...

Calciomercato Inter - Conte si sbilancia : “Lukaku? Lo volevo già Quando ero al Chelsea…” : “Leggo di questo scambio tra Lukaku e Dybala sui giornali, non so cosa accadrà. Non so nulla e penso solamente a lavorare“. Queste le parole del tecnico dell’Inter Antonio Conte nella conferenza stampa post partita contro il Tottenham in ICC. “In rosa ci sono delle lacune, detto questo sono molto fiducioso. Capisco che il mercato non sia semplice. Lukaku? Sembrava in un primo momento che fosse fatta con ...

Professor Conte le spiego dove sbaglia Quando parla di Autonomia : Egregio Professor Conte, leggendo la sua lettera di stamattina al Corriere mi sento in diritto di poterLe rispondere. Sono un cittadino Lombardo e faccio parte di quegli oltre 10 milioni di persone ai quali Lei si rivolge con un incipit che all’inizio della lettura aveva creato in me non poche asp

Giuseppe Conte - Bechis tira fuori le carte del catasto : quanto vale in più la sua casa da Quando è premier : I conti in tasca, anzi in casa a Giuseppe Conte. Il Tempo tira fuori le carte e i dati catastali relativi all'avvocato di Foggia catapultato a Palazzo Chigi: la sua abitazione in centro a Roma una settimana prima che il professore diventasse premier valeva tra 872.300 euro e 1.201.200 euro. E oggi?

M5s - Di Battista : “Rosicai Quando vidi giuramento governo Conte. Potevo entrare in Farnesina”. E narra un aneddoto : aneddoto inedito raccontato dall’ex deputato del M5s, Alessandro Di Battista, durante presentazione del suo ultimo libro “Politicamente scorretto” (Paper First) con il vicedirettore del Fatto Quotidiano, Marco Lillo, in occasione del Caffeina Festival a Viterbo. Siamo nel giorno del giuramento del governo gialloverde, il 1 giugno 2018. Di Battista narra i suoi tormenti e le sue incertezze a seguito della sua decisione di non ...