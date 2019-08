Incendi Toscana | fiamme in una pineta impervia a Chiusi della Verna

Incendi Toscana : brucia un bosco in Maremma - pompieri a difesa delle case : Incendi in Toscana, in particolare in Maremma dove tre squadre dei vigili del fuoco di Grosseto stanno intervenendo per un rogo di bosco e sterpaglie a Giuncarico. Sul posto anche squadre di volontari, un elicottero della Regione ed è stato allertato anche l’elicottero dei vigili del Fuoco. Le squadre oltre alle operazioni di spegnimento delle fiamme si sono posizionate a protezione di alcune abitazioni che sono vicino al luogo ...

Incendi Toscana : fiamme vicino a Grosseto - chiesto elicottero : Incendio alle porte di Grosseto. Le fiamme stanno aggredendo sterpaglie nella zona sud, vicino all'argine dell'Ombrone, nella zona di Ponte Mussolini. I vigili del fuoco stanno cercando di bloccare il fronte del fuoco per non farlo entrare nell'area di golena. E' stato richiesto l'intervento dell'elicottero della Regione Toscana.

Incendi Toscana - grosso rogo a Monte Argentario : allertato elicottero della Regione : Dopo la Sicilia, brucia anche la Toscana, in particolare Monte Argentario. Un grosso Incendio sta interessando la zona del Campone a Porto Santo Stefano (Grosseto). Sul posto dodici unità e tre mezzi dei vigili del fuoco. allertato anche l'elicottero della Regione. Intanto la Sicilia è sotto assedio dagli Incendi da ieri: situazione drammatica.

Incendi Toscana - fiamme all'Argentario : i vigili del fuoco presidiano le abitazioni : Un Incendio sta divampando in località Cala Piccola, all'Argentario: lo rende noto il Centro operativo provinciale Anti Incendi boschivi di Grosseto attraverso la Soup, la Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana. Attivo lungo due fronti di circa 100 metri ciascuno, il rogo sta interessando una zona non abitata e caratterizzata prevalentemente da macchia mediterranea già colpita in passato da Incendi. Sul posto impegnate 7

Incendi in Toscana : fiamme nel bosco di Sovicille : Un Incendio è divampato sopra Cerreto a Merse, nel comune di Sovicille, in provincia di Siena: il rogo è stato segnalato alla Sala operativa regionale da numerosi automobilisti in viaggio sulla Siena-Grosseto. La zona è impervia e difficilmente raggiungibile a causa della mancanza di viabilità: ciò rende molto difficili le operazioni di spegnimento a terra. Sul posto sono già attive numerose squadre di volontariato, tre elicotteri regionali ed è

Incendi in Toscana : fiamme nel bosco di Luscignano - sul posto 2 elicotteri : Un Incendio è divampato a Casola in Lunigiana (Massa) in località Luscignano: in fiamme 10 ettari di bosco. Sul posto al lavoro due elicotteri della flotta regionale Toscana ed è in arrivo un Canadair. A terra stanno operando squadre forestali dell'Unione dei Comuni della Lunigiana, oltre a due squadre di Vigili del Fuoco e squadre di volontari. Al momento sono attivi due fronti di fuoco di circa 200 metri ciascuno.