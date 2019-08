Glow 3 | le wrestler di Netflix tornano a combattere… per Geena Davis

La prima foto di Geena Davis in Glow 3 - guest star di un certo peso nella serie Netflix sulle wrestler : Dopo le prime immagini della terza stagione, arriva la foto che annuncia la presenza di Geena Davis in Glow 3: l'attrice premio Oscar entra nel cast della serie Netflix come guest star degli episodi in arrivo quest'estate. Non si sa molto riguardo il suo ruolo, ma l'indimenticabile Thelma di Thelma e Louise sarà nei panni di Sandy Devereaux St. Clair, che incontrerà le protagoniste durante la loro permanenza al Fan-Tan Hotel and Casino di ...