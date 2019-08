Cuneo | speleologo bloccato tutta la notte a 300 metri di profondità | esausto ma cosciente

Cuneo - speleologo francese intrappolato a 300 metri di profondità in una grotta del Marguareis. Sul posto il soccorso alpino : Il soccorso alpino sta intervenendo sul massiccio del Marguareis, nella zona di Cuneo, per uno speleologo francese in difficoltà, intrappolato in una cavità a 300 metri di profondità. Si tratta della grotta Fiat Lux. A Briga Alta stanno convergendo le delegazioni di soccorso di Piemonte, Liguria e Toscana, insieme alla commissione di tecnici di disostruzione, necessari visti i tratti particolarmente stretti della cavità. Le condizioni dello ...