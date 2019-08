Conte | Andrò in Aula | sarà la crisi più trasparente della storia | Salvini

Fonte : tgcom24.mediaset

(Di venerdì 9 agosto 2019) Il premier sale al Colle ma al centro dell'incontro non ci sarebbero le sue dimissioni. A seguire la Lega rompe gli indugi ma fa sapere di non voler sfiduciare(in quota M5s).

Corriere : Conte a Salvini: «Andrò in Parlamento. Il mio governo non era in spiaggia ma a lavorare» - LaStampa : Conte: “Andrò in Parlamento per affrontare la crisi, Salvini dovrà spiegare al Paese la rottura”… - Tg3web : ?? #CrisiDiGoverno, Conte: “Andrò in Parlamento, ma non spetta al ministro dell’Interno decidere i tempi della crisi… -