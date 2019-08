Allerta Caldo a Firenze | codice arancione oggi e domani | rosso domenica

Caldo record - Allerta per il weekend africano : l’elenco delle città da bollino rosso : Un'ondata di Caldo record, la più torrida dell'estate, si sta per abbattere sull'Italia: per tutto il weekend, da oggi, venerdì 9 agosto, a domenica 10 agosto, le temperature saranno in aumento anche al Centro Nord, arrivando a sfiorare i 40 gradi. Ben 8 le città segnate con il bollino rosso dal Ministero della Salute, da Firenze a Roma, da Brescia a Campobasso.Continua a leggere

Caldo - domani Allerta rossa in Molise : temperature elevate soprattutto nelle zone interne : Il Caldo non molla la sua presa sul Sud. Per domani, venerdì 9 agosto, è allerta ‘rossa’ in Molise dove sono previste temperature molto alte. La Protezione civile del Molise ha diramato un bollettino meteo che localizza nelle zone centrali e occidentali della regione le maggiori criticità. Nell’area costiera, invece, l’allerta è ‘arancione’. L'articolo Caldo, domani allerta rossa in Molise: temperature elevate ...

Meteo - caldo africano : in arrivo temperature fino a 42 gradi - è massima Allerta : Meteo, caldo africano: in arrivo temperature fino a 42 gradi, è massima allerta. caldo africano e tanta afa con punte di 42 gradi da oggi a domenica 11 agosto in Sardegna. Lo prevedono gli...

Allerta Caldo al Sud : domani bollino arancione a Catania e Palermo : È stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute il bollettino relativo alle ondate di calore previste per la città di Palermo, relativamente alle giornate di oggi, domani e venerdì. Torna l’allarme caldo al Sud. domani è previsto bollino arancione, livello di Allerta 2 (condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute) a Campobasso, Catania, Palermo e Brescia. Mentre venerdì è previsto bollino rosso, ...

Meteo - caldo africano : in arrivo temperature fino a 42 gradi - è massima Allerta : Meteo, caldo africano: in arrivo temperature fino a 42 gradi, è massima allerta. caldo africano e tanta afa con punte di 42 gradi da oggi a domenica 11 agosto in Sardegna. Lo prevedono gli...

Allerta Meteo - emergenza maltempo al Nord Italia : nubifragi e grandinate per altre 48 ore. Caldo al Centro/Sud - sorprese per Ferragosto [MAPPE] : Italia letteralmente spaccata a metà in questa prima decade di Agosto sotto il profilo dei fenomeni Meteorologici: il Nord Italia sta vivendo un vero e proprio incubo di maltempo, e anche nelle prossime ore subirà fenomeni estremi con nubifragi e grandinate che potrebbero provocare vere e proprie alluvioni. Nel pomeriggio ci attendiamo piogge torrenziali in Lombardia, in modo particolare tra il quadrante Nord di Milano, Bergamo e Brescia, dove ...

Meteo - primo weekend di partenze e Italia divisa in due : caldo al Sud - Allerta al Nord : Temporali, fulmine e grandine su al Nord (con allerta Meteo in quattro regioni) e temperature africane al centro-sud: agosto...

Grande caldo - Allerta in 5 province siciliane : ecco quali : Attenzione ai colpi di calore, stato di allerta in Sicilia e ad essere maggiormente interessate sono Catania, Palermo, Messina, Enna e Trapani

Allerta Meteo - Agosto spacca l’Italia in due : caldo al Sud - violenti temporali al Nord : Inizia oggi Agosto, l’ultimo mese d’Estate e l’Italia si ritrova letteralmente spaccata in due. Fa molto caldo al Sud, soprattutto in Sardegna e Sicilia dove abbiamo +40°C a Carbonia e Monteponi, +39°C a Carini, Guspini, Iglesias ed Asuni, +38°C a Trapani, Barumini e Oristano, +37°C a Sassari e Ozieri, +36°C a Palermo e Catania, ma anche in Puglia e Calabria dove spiccano i +36°C di Castrovillari e i +35°C a Taranto, Foggia e ...

Allerta in Sardegna - caldo e temperature fino a 40 gradi : alto il pericolo incendi : Per le giornate di domani giovedì 1 agosto e venerdì 2 agosto la Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di Allerta meteo per le alte temperature in Sardegna, dove si raggiungeranno i 40 gradi. Proprio a causa del caldo rimane alta l'attenzione sugli incendi. Bollino arancione in quasi mezza isola.Continua a leggere

Dopo caldo africano - Nord : Allerta meteo : 13.35 Temporali e grandinate sono iniziate al Nord ma in 24 ore interesseranno tutto il nostro Paese per una breve interruzione dell'afa. A Torino si contano i danni: decine di alberi caduti nei quartieri Aurora e Falchera e sulla tangenziale Nord a causa di un forte nubifragio. A Milano è allerta meteo con il monitoraggio dei fiumi Seveso e Lambro.Sgomberato in Val Daone (Bolzano) un accampamento con 40 scout Dopo una violenta tempesta. A ...

Meteo - dopo il caldo africano scatta l’Allerta maltempo al Nord e sul Tirreno : Estofex prevede nubifragi - grandine molto grande - vento e tornado [DETTAGLI] : Allerta Meteo – dopo i primi fenomeni di ieri, anche per la giornata odierna si prevede forte maltempo al Nord ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato pesanti avvisi. Allerta di livello 2 per la costa occidentale dell’Italia e per il Nord Italia, principalmente per nubifragi, grandine di dimensioni grandi o molto grandi, forti raffiche di vento e in misura minore, tornado. Livello 1 in una fascia che va dalla Spagna ...

Meteo - il caldo è al capolinea : l'Allerta della Protezione Civile : L'arrivo sull'Italia di una perturbazione di origine atlantica porterà un peggioramento delle condizioni Meteorologiche...

Caldo in Sicilia : ondata di calore a Palermo - scatta l’Allerta arancione : Il bollettino Ondate di calore pubblicato sul portale del Ministero della Salute segnala, nei giorni 27 e 28 luglio 2019, per la città di Palermo il livello 2 (arancione) che indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili. Consigli generali del Ministero della Salute: Evita l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata (tra le ...