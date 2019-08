Visita fiscale Inps e certificato medico fuori residenza | come averlo

Visita fiscale Inps : esonero per ansia e codice medico - ecco cosa scrivere : Visita fiscale Inps: esonero per ansia e codice medico, ecco cosa scrivere Secondo diverse sentenze della Corte di Cassazione, un lavoratore che soffre di ansia o depressione può essere esonerato dall’obbligo di reperibilità per la Visita fiscale. Visita fiscale Inps: in quali casi scatta l’esonero Quando scatta l’esonero dall’obbligo di reperibilità per la Visita fiscale se un lavoratore soffre di ansia o depressione? Per rispondere ...

Visita fiscale Inps dipendenti pubblici e privati - perché l’orario cambia : Visita fiscale Inps dipendenti pubblici e privati, perché l’orario cambia Gli orari in cui il medico fiscale può recarsi presso il domicilio del lavoratore in malattia cambiano tra settore privato e pubblico. Visita fiscale: differenza di 3 ore tra pubblico e privato Una netta differenza quella riguardante gli orari della Visita fiscale tra settore pubblico e settore privato. Infatti, secondo quanto disposto dalla legge, gli statali ...

Visita fiscale Inps e lavoratore in farmacia - assenza giustificata o no? : Visita fiscale Inps e lavoratore in farmacia, assenza giustificata o no? La Visita fiscale Inps è quell’istituto che funziona per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato. Ciascuno dei due lavoratori ha degli orari di reperibilità da rispettare. Ciò significa che durante certe fasce orarie, mattutine e pomeridiane, deve farsi trovare al proprio domicilio. Questo perché in quelle ore può passare il medico fiscale e se il ...

Visita fiscale e fasce di reperibilità : Visita fiscale e fasce di reperibilità. Non tutte le patologie possono essere esonerate e non sempre può bastare un certificato medico

Visita fiscale Inps dipendente pubblico e reperibilità intervento. Le regole : Visita fiscale Inps dipendente pubblico e reperibilità intervento. Le regole Cosa bisogna sapere a proposito della Visita fiscale quando si è un dipendente pubblico e bisogna essere sottoposti a un intervento chirurgico. Visita fiscale Inps: tutto quello che c’è da sapere Quando usufruiscono di un periodo di malattia, i dipendenti pubblici – come quelli privati d’altronde – potrebbero essere sottoposti a Visita fiscale da parte di un ...