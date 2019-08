VIDEO – De Laurentiis a ESPN | “Quanto dovrebbe valere Koulibaly?”

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 8 agosto 2019) Il presidente Aurelio Denel corso dell’intervista all’emittenteha risposto a domande relative al prezzo dei calciatori.De– Il patron azzurro risponde ai colleghi di. Ecco quanto tradotto dalla redazione di ForzAzzurri: “Il problema di questi super-costi dipende dal campionato inglese, loro guadagnano molto di più rispetto a Francia, Italia, Spagna e Germania. Se un club fattura 800 milioni non ha problemi ad offrirne 80-90 per un calciatore. Non c’è una giusta competizione tra Inghilterra ed altri paesi.” Quanto vale Koulibaly? “Ha una clausola rescissoria da 150 milioni di euro.” “In Premier hanno pagato circa 93 milioni di euro per Maguire, al Napoli avrei speso circa 25-30 milioni per un giocatore come lui. A questo punto uno come Koulibaly250 milioni di euro, se ne pagano 93.” A ...

