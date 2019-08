Turchia | tra le file delle milizie alleate c’è l’ombra di Isis | “Ecco la lista con 43

Turchia - il Tas respinge il ricorso del Trabzonspor : il titolo rimane del Fenerbahce [DETTAGLI] : Si è chiuso definitivamente il caso relativo al campionato turco 2010/2011 ed in relazione allo scandalo legato al calcioscommesse, nella giornata di oggi è stato respinto il ricorso presentato al Trabzonspor dal Tas di Losanna. Nel dettaglio il club aveva chiesto una sanzione nei confronti del Fenerbahce e dunque l’assegnazione del titolo 2010/2011, erano stati puniti tre dirigenti del Fenerbahce per il tentativo di truccare una ...

Migranti - Cipro - energia - missili Rischio escalation tra Ue e Turchia : Si aggrava la tensione intorno a Cipro. Ankara invia navi, elicottteri e sottomarini al largo dell'isola. L'ultimo capitolo di un'escalation tra Turchia, Ue e Nato che comprende anche Migranti e missili Segui su affaritaliani.it

Libia - è sempre più guerra per procura tra Turchia ed Emirati : Mauro Indelicato Turchia da una parte ed Emirati Arabi Uniti dall'altra continuano ad appoggiare rispettivamente Al Sarraj ed Haftar: in Libia arrivano armi e mezzi militari, anche un cessate il fuoco adesso appare lontano La guerra in Libia continua e l’Europa non riesce ad imporre un proprio cessate il fuoco, semplicemente perché i principali sponsor delle parti in lotta vedono il conflitto come l’ultimo fronte di un grande duello ...

Turchia - Erdogan rimuove il governatore della Banca centrale : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan inaspettatamente ha rimosso il governatore della Banca centrale, Murat Cetinkaya, dopo che questo si era rifiutato di dimettersi . Le tensioni tra Erdogan...

Volley femminile - Nations League 2019 : il Brasile travolge la Turchia e vola in Finale - show delle verdeoro : Il Brasile ha travolto la Turchia con un roboante 3-0 (25-23; 25-15; 25-10) e si è qualificato alla Finale della Nations League 2019 di Volley femminile che domani giocherà a Nanchino contro la vincente di USA-Cina, semiFinale in programma a partire dalle ore 13.30. show assoluto delle verdeoro che hanno dominato la contesa in lungo e in largo, c’è stata storia solo nel primo set dove la compagine di coach Giovanni Guidetti è riuscita a ...

Turchia - rimosso chef Banca Centrale : 05.05 In Turchia il governatore della Banca Centrale è stato rimosso con un decreto pubblicato sulla Gazzetta ufficiale questa mattina. Murat Cetinkaya è stato sollevato dal ruolo di governatore ed è stato rimpiazzato da Murat Uysal, che era il suo sostituto.

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Turchia 0-3 - azzurre travolte in Final Six. Si decide tutto con la Cina : L’Italia è stata letteralmente travolta dalla Turchia all’esordio nella Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre sono state sconfitte con un sonoro 3-0 (25-21; 25-15; 25-21) dalla formazione di coach Giovanni Guidetti e hanno incominciato nel peggiore dei modi la propria avventura negli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale. La nostra Nazionale ha incamerato una sonora batosta a Nanchino e ...

Softball - Europei 2019 : inizio travolgente dell’Italia - 41-0 alla Turchia. Alle 16 la sfida con l’Austria : Non poteva iniziare meglio la campagna europea dell’Italia del Softball. Le azzurre del manager Enrico Obletter cominciano travolgendo in maniera inappellabile la Turchia, che finisce sepolta sotto un 41-0 che parla da solo circa la differenza di livello tra le due squadre. L’incontro, interrotto per manifesta dopo tre inning, si caratterizza per ben dieci fuoricampo delle azzurre: due a testa per Laura Vigna, Erika Piancastelli e ...

Turchia - cane randagio ferito entra in farmacia e chiede aiuto : La farmacista lo ha aiutato pulendo, disinfettando e fasciando la ferita. Il video della scena ha fatto il giro del mondo

Simone Coccia Colaiuta si è sottoposto ad un trapianto di capelli in Turchia : Recentemente il noto compagno della senatrice Stefania Pezzopane, l'ex concorrente del Grande Fratello Simone Coccia Colaiuta, ha deciso di volare in Turchia allo scopo di eseguire un trapianto di capelli. Stando alle testate e dei siti specializzati in gossip, l'operazione è perfettamente riuscita e lo stesso Coccia Colaiuta ha deciso di raccontarla tramite dei post pubblicati sul noto social network Instagram. Per essere più specifici e stando ...

Simone Coccia Colaiuta - trapianto di capelli in Turchia : "Perfettamente riuscito - torno a sorridere" : Il compagno della senatrice Stefania Pezzopane si è sottoposto a 8 ore di intervento: su Instagram tutte le foto

