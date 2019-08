Inter | Lukaku è ufficialmente un calciatore nerazzurro | “Questo club non è per tutti”

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 8 agosto 2019) Romeluun giocatore dell’. In una nota ilcomunica che l’attaccante belga, in arrivo dal Manchester United a titolo definitivo, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. “Volevo solo l’, perchéis Not For Everyone. Sono qui per riportare i nerazzurri alla vittoria”: le prime parole nerazzurre del giocatore classe 1993. THIS PLAYER…#NotForEveryone @Romelu9 pic.twitter.com/pDuKLiNS58 —(@) August 8, 2019 L'articoloun: “Questonon è per tutti” VIDEO CalcioWeb.

Inter : ?? | BIG ANNOUNCEMENT @RomeluLukaku9 è un giocatore dell'Inter! ??????? ???? - DiMarzio : #Lukaku all’@Inter: 65 milioni base fissa più 13 di bonus e percentuale su futura rivendita allo @ManUtd… - FabrizioRomano : L'Inter forza per Romelu Lukaku: l'agente è in arrivo a Londra per preparare l'offerta definitiva al Man United. Ci… -