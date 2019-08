Governo | M5S | con crisi esecutivo tecnico | una follia

Conte un'ora a colloquio con Mattarella. M5S : Governo tecnico una follia : Conte un'ora a colloquio al Quirinale. Il presidente del Consiglio ha lasciato Palazzo Chigi per recarsi al Colle per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella di...

Conte un'ora a colloquio con Mattarella. M5S : Governo tecnico una follia : Conte un'ora a colloquio al Quirinale. Il presidente del Consiglio ha lasciato Palazzo Chigi per recarsi al Colle per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella di...

Governo in crisi - Conte al Quirinale da Mattarella. Di Maio vede i capigruppo M5S : Ore convulse dentro al Governo dopo la spaccatura sulla Tav. Il vicepremier Di Maio incontra i capigruppo 5 Stelle mentre il premier Conte è salito al Quirinale dal presidente Mattarella

Governo : De Petris - ‘Conte e M5S abbiano sussulto dignità’ : Roma, 8 ago. (AdnKronos) – ‘E’ evidente che così il Paese non può andare avanti, sempre appeso agli ultimatum, ai comizi, ai giochi tattici e propagandistici del ministro Salvini. E’ ora che Conte smetta di nascondersi, prenda con senso di responsabilità una posizione ferma e assuma le decisioni conseguenti”. Lo afferma la senatrice di Leu Loredana De Petris, presidente del gruppo Misto. ‘Quel che ...

Governo in crisi - Conte al Quirinale. Di Maio vede i capigruppo M5S : Archiviare l'Esecutivo Conte con una crisi, spiega il leader M5S su Facebook, bloccherebbe la riforma per il taglio dei parlamentari (l'ultimo voto parlamentare sulla riforma è in programma alla Camera il 9 settembre), e vorrebbe dire «non voler cambiare nulla»

Governo : Di Maio incontra capigruppo M5S : Roma 8 ago. (AdnKronos) – Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, è a palazzo Chigi dove starebbe incontrando i capigruppo parlamentari M5S, Stefano Patuanelli e Francesco D’Uva. L'articolo Governo: Di Maio incontra capigruppo M5S sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo - diktat di Salvini : «Via tre ministri M5S» : La percezione della crisi della maggioranza c'è. Manca, per renderla reale, l'atto parlamentare conseguente alla scelta politica fatta ieri dalla Lega e annunciata da Salvini dal palco...

Governo - diktat di Salvini : «Via tre ministri M5S» : La percezione della crisi della maggioranza c'è. Manca, per renderla reale, l'atto parlamentare conseguente alla scelta politica fatta ieri dalla Lega e annunciata da Salvini dal palco...

Governo in fibrillazione - si parla di elezioni ad ottobre dopo il no a mozione Tav del M5S : A dire il vero nel Governo Conte, quello nato su un contratto sottoscritto da due forze politiche il più delle volte agli antipodi, gli attimi di contrasto e tensione sono stati molteplici. Lega e Movimento 5 Stelle sono arrivati spesso a polemizzare su diversi provvedimenti che il Governo si accingeva ad avviare o che ha avviato. Mai come in questo momento la stabilità dell'esecutivo vacilla. Il pomo della discordia adesso è la Tav, uno degli ...

Governo - Salvini : “No reddito di cittadinanza e salario minimo a tutti. M5s? Se passi più tempo a litigare bisogna fare scelte da adulti” : “Non si possono garantire reddito di cittadinanza a tutti e salario minimo, prima bisogna dare lavoro, creare ricchezza, sennò cosa ridistribuisci?”. Lo ha detto Matteo Salvini nel corso di un comizio a Sabaudia, andando a criticare due dei pilastri del programma del Movimento 5 stelle. “Se dovessi rendermi conto – ha aggiunto, parlando del futuro del Governo – che le cose non si possono fare, è come in un ...

Tav - l’europarlamentare Corrao (M5s) : “Lega difende l’ancién regime. Da Governo conseguenze nefaste per il Movimento” : La chiama “Leganord“, tutto attaccato, e la definisce un “partito padano scissionista e antimeridionalistadiventato nazionalista per via dei sondaggi”. Un partito sempre pronto a “difendere l’ancién regime e determinati interessi particolari”. E che sta provocando “conseguenze evidentemente nefaste per l’identità del Movimento 5 Stelle stesso, mai in crisi come in questo periodo a causa di questo ...

Tav - Cerno (Pd) vota mozione M5s e striglia i dem : “Errore madornale. Sembrerà sostegno a Governo di destra” : “Quello del Pd è un errore madornale, sono in dissenso con il mio gruppo e voterò la mozione M5s”. A rivendicarlo il senatore dem Tommaso Cerno, durante le dichiarazioni di voto sulle mozioni Tav. “Ho firmato la mozione del M5s perché chiede al Parlamento di agire per tentare di evitare all’ultimo momento uno spreco colossale di denaro. Al Pd dico, ripensateci finché siete in tempo”, ha sottolineato il senatore dem, ...

Sulla Tav voti opposti di Lega e M5s - è il giorno più buio del Governo Conte : Aggiornato alle ore 13,30 del 7 agosto 2019. L'Aula del Senato ha bocciato la mozione M5s contraria alla realizzazione della Tav con 181 voti contrari. Hanno votato a favore 110 senatori. Il Movimento 5 stelle conta 107 senatori, quindi sono 3 in voti in più a sostegno della mozione pentastellata. La mozione del Pd, tre righe secche per dire sì alla Torino-Lione, è stata approvata con 180 voti favorevoli. La Lega, come preannunciato, ...

M5s sconfitto al Senato - bocciata la mozione No-Tav. Caos al Governo : due bombe - cosa può accadere : Tutto come previsto. In un clima da guerriglia, il M5s ne esce ancora sconfitto, triturato, fatto a pezzi. Si parla delle mozioni sulla Tav presentate al Senato. Quella dei grillini, che votavano contro il loro stesso governo in un ennesimo capolavoro al contrario, è stata bocciata con 181 no: loro,