Fonte : agi

(Di giovedì 8 agosto 2019) Forse doveva essere un duplice omicidio quello di ieri al parco degli Acquedotti che ha visto come unica vittima Fabrizio Piscitelli, ex capo ultras della Lazio. Dopo aver sparato la prima volta contro 'Diabolik' alsi sarebbela. Accanto a Piscitelli, infatti, c'era il suo autista-guardaspalle cubano che è poi fuggito. A riferirlo ai poliziotti della Squadra Mobile è stato un. L'uomo, con ogni probabilità unprofessionista, sarebbe poi scappato a piedi. Ritrovato dalla polizia un bossolo nei pressi della panchina dove il 53enne è stato ucciso. Al vaglio degli investigatori, le immagini delle telecamere di videosorveglianza di zona che potrebbero aver ripreso l'uomo scappato a piedi su via Lemonia. Sotto la lente anche i tabulati telefonici per ricostruire con chi avesse appuntamento Piscitelli. Fabrizio Piscitelli - va ...

Agenzia_Italia : Al killer di #Piscitelli si è inceppata la pistola, e c'è un testimone #Diabolik - AndreaDFranchi : Una esecuzione da manuale, un killer veloce freddo e preciso, secondo la dinamica descritta si direbbe un professio… -