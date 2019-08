Polemica degli ex di Uomini e Donne | monito a nome di Maria De Filippi | “Partiranno

Il concerto di Nicki Minaj in Arabia Saudita al centro di una Polemica da parte degli attivisti : L'arrivo di Nicki Minaj in Arabia Saudita, previsto per il 18 luglio in occasione del festival Jeddah World Fest, è al centro di una polemica. Nonostante i tentativi di liberalizzazione da parte del principe ereditario Mohammed Bin Salman, è ancora opinione condivisa che si tratti di un paese conservatore. La Human Rights Foundation (HRF), nella persona di Thor Halvorssen, ha chiesto espressamente alla rapper di estromettersi dal ...