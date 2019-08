Panico a Times Square | persone in fuga ma è la marmitta di una moto | “Come colpo di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Il forte rumore causato dal ritorno di fiamma in unacicletta ha causato attimi di, a New York: molti passanti sono corsi a rifugiarsi nei negozi e nei portoni, fino a che la polizia non ha accertato che non vi era alcun motivo di allarme. L’episodio rivela della psicosi venutasi a creare dopo le recenti stragi di El Paso e Dayton. Il dipartimento di polizia ha poi twittato: “Non c’è #ActiveShooter in #. Il ritorno di fiamma di unacicletta di passaggio sembrava undi pistola“. Nel tweet si afferma che il 911 ha ricevuto moltissime chiamate per l’accaduto e si esorta il pubblico a non farsi prendere dal: “L’area diè molto sicura”. L'articoloinma è ladi una: “Comedi pistola” proviene da Il Fatto Quotidiano.

