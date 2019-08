Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Calcio e Finanza pubblica i dati dell’mensile di, realizzato in collaborazione con Doxa. Dall’analisi emerge che quest’anno sono aumentati gli appassionati di calcio e anche la propensione a sottoscrivere un abbonamento per andare allo stadio. Questi ultimi, in particolare, sono il 6,7% contro il 5,5% del 2018. Considerando anche chi comprerà singoli biglietti per le partite, la percentuale dei tifosi che si recherà allo stadio sale al 10%. Gli appassionati sono disposti a spendere di più per l’abbonamento alla loro squadra: una percentuale che si aggira dal 24,2% al 26,2% si dice addirittura disponibile a spendere fino a 400 euro. L’esborso medio rimane stabile a poco più di 340 euro. Il 60,3% degli intervistati preferisce il pagamento in un’unica soluzione, ma cresce la percentuale di tifosi che preferisce il pagamento a rate (il ...

napolista : Osservatorio Findomestic, calano le aspettative verso il Napoli campione d’Italia. E' dato terzo nella corsa allo s… - loris_assi : RT @CalcioFinanza: Si riaccende la passione per il calcio: cresce la voglia di stadio degli italiani secondo l’Osservatorio mensile di Find… - restivogabriele : RT @CalcioFinanza: Il 29% dei tifosi farà un abbonamento alla pay-tv nella prossima stagione: poco inferiore la percentuale di chi guarderà… -