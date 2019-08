Luxuria | ' Sono una donna transgender | non una donna' ...

Vladimir Luxuria / 'Sono transgender da più punti di vista - dalla politica ai reality' : Vladimir Luxuria in replica al Maurizio Costanzo Show. 'Sono ben consapevole di essere nato maschio, di sesso maschile, all'anagrafe. Mi sento una donna transgender , non una donna'

Vladimir Luxuria Sono orgogliosa per quello che sono : Vladimir Luxuria posa in bikini per il settimanale “Chi” e dice: “Ho 54 anni e guarda qua! Credo di dover essere orgogliosa di quello che sono. E di quello che sono diventata”. “Non ho un fidanzato. Ma ho le mie esigenze di cinquantinager. Ho amici. Che poi io sono ancora dell’idea di fare l’amore così, senza troppi fronzoli e invece incontro spesso persone che per questioni di fantasia alla fine devo allontanare”. “C’è stato un periodo ...