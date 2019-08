In Elementary 7 su Rai2 spunta una vecchia conoscenza di Sherlock e Joan | trame 7 e 14

In Elementary 7 su Rai2 debutta il misterioso Reichenbach : cosa vuole da Sherlock e Joan? Trame 31 luglio e 7 agosto : Joan e Sherlock vengono ingaggiati da un ricco magnate dell’High Tech per scoprire chi minaccia di rapire la nipote: ma le cose non sono come sembrano in Elementary 7 su Rai2. Negli episodi in onda stasera, mercoledì 31 luglio, debutta il personaggio di Odin Reichenbach, che svelerà il motivo per cui ha chiesto l'aiuto del detective Sherlock e della sua assistente Joan. Ecco le anticipazioni. Si parte con l'episodio 7x05 dal titolo Nei boschi, ...

Elementary 7 su Rai2 - anticipazioni 24 e 31 luglio : Sherlock contro l’FBI per riuscire a tornare negli USA? : Nuovo appuntamento con Elementary 7 su Rai2 nella prima serata di mercoledì 24 luglio. Il nostro protagonista dovrà cercare un modo per tornare negli Stati Uniti e farà affidamento su suo padre: ci riuscirà? Si parte con l'episodio 7x03 dal titolo Il prezzo dell'ammissione, di cui vi riportiamo la sinossi: Holmes prende misure estreme per assicurarsi il suo ritorno a New York quando si appoggia all'ambigua relazione di suo padre con l'FBI che ...

Elementary 7 sostituisce Blood & Treasure su Rai2 - dal 17 luglio cambio di programmazione dopo il flop di ascolti : La programmazione di Blood & Treasure su Rai2, partita mercoledì 10 luglio in prima serata, continua ma con una nuova collocazione oraria, a partire dalle 22:55. Al suo posto arrivano i nuovi episodi di Elementary 7. La serie estiva di CBS, che pure negli Usa è stata appena rinnovata per una seconda stagione, non ha ottenuto il riscontro sperato al suo debutto su Rai2, in prima visione assoluta per l'Italia: nonostante due episodi ...

Elementary - la stagione 7 su Rai2 chiude la serie : Ultima stagione al via, la settimana run di Elementary in onda, un po’ a sorpresa su Rai2 in prima serata al posto della serie Blood & treasure traslocata in seconda serata (non una bocciatura ma di certo un ridimensionamento dopo che la settimana precedente ha incassato meno di un milione di telespettatori). In onda alle 21,20 mercoledì 17 luglio le prime due puntate dell’ultima run della serie che modernizza la leggenda di ...

Elementary 7 ci sarà? Ultimi episodi della sesta stagione il 16 giugno su Rai2 in attesa dell’addio a Sherlock e Joan : Elementary 7 si farà? È ciò che si chiede il pubblico di Rai2 che nella seconda serata di domenica 16 giugno assisterà alle battute finale della serie con protagonisti Jonny Lee Miller e Lucy Liu. Gli Ultimi episodi chiudono il cerchio su una lunga e sofferta sesta stagione, la cui messa in onda in Italia è stata spesso interrotta o riproposta senza nessun avviso. Le avventure di Sherlock e Joan si concluderanno stasera, almeno per gli ...