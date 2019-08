Giro di Polonia 2019 | Luka Mezgec trova il bis | Pascal Ackermann resta leader

Il 22enne ciclista Lambrecht è morto dopo una caduta al Giro di Polonia : "La più grande tragedia possibile che potrebbe colpire famiglia, amici e compagni di squadra di Bjorg è successa...riposa in pace Bjorg". Così il team Lotto-Soudal del giovane ciclista Bjorg Lambrecht ha annunciato su Twitter il decesso del sportivo belga, avvenuta a seguito di una rovinosa caduta nei primi chilometri della terza tappa del Giro di Polonia. Rianimato sul posto è stato portato d'urgenza in ospedale ma per il 22enne non c'è stato ...

Muore Bjorg Lambrecht dopo una caduta al Giro di Polonia : il ciclista belga aveva 22 anni : Un'altra tragedia scuote il mondo del ciclismo. Il belga Bjorg Lambrecht, 22 anni, è deceduto per le conseguenze di una rovinosa caduta durante la terza tappa del Giro di Polonia. Il giovane corridore del team della Lotto-Soudal è caduto in un fossato quando mancavano circa 50 chilometri al traguardo, e a nulla è servito l'intervento dell'ammiraglia e dei soccorsi: «Nessuno ha visto l’incidente - ha dichiarato il medico di gara che lo ha ...

Bjorg Lambrecht morto - il ciclista belga vittima di una caduta durante la terza tappa del Giro di Polonia. Aveva 22 anni : È caduto durante il Giro di Polonia, hanno provato a rianimarlo sul posto e poi in ospedale. Ma per Bjorg Lambrecht non c’è stato nulla da fare: il ciclista belga, 22 anni, è morto due ore dopo l’incidente, avvenuto durante la terza tappa del Giro, da Chorzów a Zabrze. Dopo ore di apprensione, la notizia del decesso è stata data dalla sua squadra, la Lotto Soudal: “È avvenuta la più grande tragedia che sarebbe potuta accadere ...

