Crash sistema, scali Londra nel caos

Novantuno voli cancellati e 15mila passeggeri interessati al guasto che ha colpito ildi check-in on line di British Airways. Nel picco delle partenze estive, lunghe file per ildele feroci lamentele via social dei viaggiatori. Duecento i voli che hanno avuto ritardi, oltre a quelli cancellati tra glilondinesi di Heathrow e Gatwick. British Airways si è scusata e in attesa della riparazione del guasto è tornata al check-in manuale.(Di mercoledì 7 agosto 2019)