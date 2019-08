Compra un camper per far uscire il figlio autistico e viene sfrattata dalla casa popolare

Prato - Compra un camper per far uscire il figlio autistico : sfrattata dalla casa popolare : A Prato una donna di 53 anni, madre di un figlio autistico, ha ricevuto un avviso di sfratto dall'alloggio popolare in cui vive da 15 anni perché possiede un camper. Una legge regionale dice che chi è assegnatario di casa popolare non può possedere veicoli di potenza superiore a 80 kw. Lei aveva comPrato quel camper per permettere al figlio di uscire. A raccontare quanto accaduto alla signora Rossana Stella, mamma single dipendente dell’Asl, ...