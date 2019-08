Cocciante riscrive la Turandot in cinese | “Non avrà niente a che fare con Puccini” In

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Unaoltre Puccini, tutta: è il nuovo progetto di Riccardo, che dopo produzioni di successo come Giulietta e Romeo e Notre Dame De Paris torna a teatro con un classico della lirica, la storia di una principessaresa celebre dall’opera del compositore Giacomo Puccini. Ma completamente riscritta: “Sarà una rilettura alla mia maniera della fiaba, che continua il mio discorso musicale. E nona checon quella di Puccini”.ha annunciato il progetto durante la presentazione della nuova tournée del musical dei record, Notre Dame De Paris. Come riporta La Stampa, l’opera debutterà a Pechino nel maggio 2020 e la produzione sarà interamente, lingua e interpreti inclusi: “Sarà una fusione tra passato e presente, tra Oriente e Occidente. Con l’attenzione all’incrocio di culture diverse”. Per questo allestimento ...

