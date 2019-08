SPARATORIE NEGLI USA Qui il cuore della gente è più grande di commenti e

Più di uno al giorno : nel 2019 negli Usa già 246 morti in SPARATORIE di massa : Dall’inizio dell’anno ad oggi ci sono stati 246 morti e 979 feriti in 249 “sparatorie di massa” (mass shooting) negli Usa, intese, secondo la definizione dello Stanford data project, come assalto a mano armata dove ci siano più di quattro persone colpite (morti o feriti, esclusi gli aggressori) in un unico luogo e in un arco di tempo minimo. In media quindi più di una persona al giorno è morta in ...