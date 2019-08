Siete pronti ad assalire il Google Play Store? Ecco le app e i giochi in offerta oggi

"Non Siete pronti per The Last of Us Part 2" : The Last of Us - Part 2 è senza dubbio uno dei giochi più attesi di questa fine generazione e i fan non vedono l'ora di mettere le mani sul sequel della serie di Naughty Dog. I giocatori stanno aspettando l'uscita da molto tempo ormai e l'attore Troy Baker, che interpreta Joel nella serie, ha recentemente versato benzina sul fuoco quando ha definito il nuovo capitolo "il gioco più ambizioso che Naughty Dog abbia mai fatto". Ma non è tutto ciò ...

Siete pronti per i Material Design Awards 2019? Sono aperte le candidature : Nelle scorse ore il team di Google ha iniziato a prendere le nomination per i Material Design Awards 2019, iniziativa giunta alla quinta edizione L'articolo Siete pronti per i Material Design Awards 2019? Sono aperte le candidature proviene da TuttoAndroid.

Siete pronti per entrare nel mirror world? : (foto: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/Getty Images) Ogni dicembre, Adam Savage – star del programma televisivo MythBusters – Miti da sfatare – propone un video nel quale riesamina i suoi oggetti preferiti dell’anno che si sta chiudendo. Nel 2018 tra i suoi preferiti c’era un visore per la realtà aumentata di Magic Leap. Dopo avere doverosamente ricordato il battage pubblicitario e le reazioni negative che hanno accompagnato il prodotto, Savage ...

Avete un Samsung Galaxy S10 e Siete pronti per le vacanze? Ecco 7 consigli per foto perfette da Samsung : Il comparto fotografico rappresenta uno dei punti di forza dei modelli della serie Samsung Galaxy S10 e il team del produttore coreano ha deciso di ricordarcelo L'articolo Avete un Samsung Galaxy S10 e siete pronti per le vacanze? Ecco 7 consigli per foto perfette da Samsung proviene da TuttoAndroid.

Siete pronti per il film sequel di Breaking Bad? : Sono ormai parecchi mesi che si parla di un film tratto dalla serie già culto Breaking Bad: la notizia di una pellicola è emersa nel novembre 2018, con ipotesi successive che la vorrebbero come un sequel incentrato sulla nuova vita del personaggio di Jesse Pinkman, interpretato dall’attore Aaron Paul. Ma alcune voci circolate in seguito insistevano sul ritorno anche dell’altro protagonista della serie, il Walter White di Brian ...

Siete pronti a scoprire le nuove rivoluzioni di Fastweb? Torna il nientecomeprima : Fastweb annuncia il nono appuntamento con #nientecomeprima, la campagna che vuole portare maggiore trasparenza e vantaggi ai clienti. L'articolo Siete pronti a scoprire le nuove rivoluzioni di Fastweb? Torna il nientecomeprima proviene da TuttoAndroid.