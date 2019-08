Si masturba davanti a una bimba | arrestato 55enne

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 6 agosto 2019) Valentina Dardari La piccola si è messa a urlare mettendolo in fuga e attirando l’attenzione dei genitori. Per l’uomo sono scattate le manette E’ statovenerdì sera a Desenzano del Garda un italiano di 55 anni. L’uomo si sarebbe abbassato i pantaloni e toccato i genitalia unadi 10 anni. La piccola si è messa a urlare attirando l’attenzione dei genitori e di altri adulti. L’uomo, spaventato dalla reazione della bambina, è scappato. Per lui però la fuga è stata breve e sono scattate le manette. Il fatto sarebbe avvenuto nella serata di venerdì, 2 agosto, nel parco giochi di Rivoltella, frazione di Desenzano del Garda. La bambina stava giocando con altri coetanei quando è stata avvicinata dal. I genitori della piccola erano in un’area adiacente in compagnia di altri adulti. L’uomo, residente a sesto San Giovanni, si sarebbe abbassato i pantaloni ...

