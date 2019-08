Le nuove modalità batteria di Fossil entro fine anno anche sugli smartwatch delle

FIFA 20 Ultimate Team : EA annuncia nuove Icone e modalità : Quest'anno FIFA Ultimate Team comprenderà nuove Icone, come già anticipato in occasione dell'annuncio del ritorno di Zinedine Zidane, e nuove funzionalità per facilitare l'esperienza di gestione delle rose. FUT Friendlies: un nuovo modo di giocare con gli amici dal vivo o online, in testa a testa online nei tradizionali 11 contro 11, con o senza le Regole Personalizzate. In più, quattro nuove modalità: Mystery Ball, King of the Hill, Max ...

FIFA 20 : Pitch Notes #4 – nuove caratteristiche della modalità Pro Club : Siamo qui oggi per condividere alcuni dettagli degli aggiornamenti di quest’anno per la modalità Pro Club. Sappiamo che questa è una modalità molto amata per molti dei nostri fans e abbiamo lavorato duramente per inserire alcune novità richieste dalla community tramite i feedback e suggerimenti, tutto garantire una maggiore personalizzazione del Virtual Pro, inoltre abbiamo introdotto Nuove... Source

L’App Google 10.16 porta novità per Google Assistant e introduce due nuove modalità : L'App Google si aggiorna alla versione 10.16 per i beta tester con tante novità per Google Assistant e l'introduzione di due nuove modalità. L'articolo L’App Google 10.16 porta novità per Google Assistant e introduce due nuove modalità proviene da TuttoAndroid.