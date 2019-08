Il primo rimorchiatore portuale elettrico | in Nuova Zelanda

Fonte : wired

(Di martedì 6 agosto 2019) Un cambiamento storico è alle porte per la città di Auckland, dove è in arrivo ilalimentato a energia elettrica. L’annuncio è della stessa societàdella, Ports of Auckland, che per rispettare il programma a difesa dell’ambiente, mirato all’obiettivo di zero emissioni entro il 2040, ha siglato un accordo con la società olandese Damen Shipyards Group per l’acquisto della speciale nave 100% elettrica. L’RSD-E Tua 2513 sarà lungo quasi 25 metri e, dotato di due propulsori azimutali, potrà spostare tre o quattro imbarcazioni alla volta per ogni carica. La batteria da 2800 kWh assicura un’autonomia attorno alle tre-quattro ore, mentre per una ricarica completa servono due ore. Per motivi di sicurezza, inoltre, ilavrà in dotazione anche due generatori diesel da 1000 kW, da utilizzare solo in caso di guasto all’impianto ...