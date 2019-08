Il Pd continua a difendere il sindaco indagato di Bibbiano

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 6 agosto 2019) Pina Francone I dirigenti locali del Partito Democratico si schierano al fianco di Andrea Carletti, ai domiciliari: "Siamo con te" L'inchiesta Angeli e Demonie ora che il giudice ha confermato gli arresti domiciliari aldidel Partito Democratico, i compagni di partito tornano a difenderlo con forza dalle accuse. Andrea Carletti, primo cittadino del comune di 10mila anime in provincia di Reggio Emilia, teatro dello scandalo degli affidi illeciti, non è accusato di reati commessi contro i bambini, ma è– in quanto delegato dei servizi sociali dell'Unione dei Comuni della Val d'Enza – per abuso d'ufficio e falso ideologico. Ecco, gli è stata negata la revoca della misura cautelare, che il gip Luca Ramponi gli ha appunto confermato. E qui è scattata la gara di solidarietà tra i dem locali, con il segretario del Pd diStefano Marazzi ...

