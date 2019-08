I giochi di Sega Mega Drive Mini in un nuovo nostalgico trailer

I giochi di Sega Genesis Mini in un nuovo nostalgico trailer : Manca poco più di un mese al lancio del Sega Genesis Mini in Nord America, quindi Sega ha deciso di pubblicizzare la sua nuova console retrò con un nuovo trailer. Questo video fa leva sulla nostalgia che molti fan hanno per la storica macchina, in quanto mette in mostra il classico logo Sega, la console accuratamente ricreata e molti dei giochi che saranno disponibili.Dopo alcune immagini di Sega Genesis Mini, il video si focalizza sui 42 giochi ...