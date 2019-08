Due aerei Swiss colpiti dai fulmini e costretti a tornare in aeroporto

Milano : aerei militari sorvolano città - Due caccia scortano un C-130 : Milano, 1 ago. (AdnKronos) - Tre aerei militari hanno sorvolato questa mattina il cielo sopra Milano. Due caccia Tornado hanno scortato un aereo da trasporto C-130, sorvolando attorno alle 10 il capoluogo lombardo. L'Aeronautica Militare ha spiegato che si è trattato di una attività tecnico-addestra

Scontro fra 2 aerei turismo - Due morti : 14.19 Scontro fra due aerei da turismo in Alta Provenza, in Francia, al confine con la provincia di Cuneo. Secondo le prime informazioni dei media francesi sarebbero morti due turisti britannici di 18 e 37 anni e un terzo passeggero sarebbe ferito. Gli aerei erano decollati dal piccolo aeroporto di Saint-Pons. Lo schianto fra Larche e Batterie de Viraysse. Il traffico al colle della Maddalena, in valle Stura, è stato bloccato dai Cc, per ...

Schianto tra aerei al confine tra Francia e Italia : “Due morti. Chiuso Colle Maddalena” : Due aerei da turismo si sono schiantati nei cieli tra Larche e Batterie de Viraysse, in Francia, nella regione dell'Alta Provenza al confine con la provincia di Cuneo. La stampa francese parla di 2 morti, due turisti inglesi di 18 e 37 anni, mentre un terzo passeggero sarebbe ferito. Chiuso il valico del Colle della Maddalena.Continua a leggere

Boeing 737 - Ryanair cambia il nome al modello dei velivoli coinvolti in Due incidenti aerei : ne ha ordinati 135 : Ryanair ha ordinato centotrentacinque Boeing 737 Max, ma cambierà il loro nome. Il modello aereo protagonista di due incidenti che hanno provocato la morte di 346 persone, secondo quanto riporta il Guardian, diventerà “Boeing 737 8200“. Per ora non ci sono conferme da parte della compagnia aerea irlandese, ma il giornale scrive che un 737 Max è stato fotografato davanti agli hangar dellla Boeing senza la scritta “Max”, ...

Treviso - scontro in pista sfiorato tra Due aerei Ryanair. Ansv : “Colpa della torre di controllo” : L'incidente lo scorso 7 maggio. Sul caso indaga l’Agenzia nazionale per la sicurezza dei voli (Ansv) mette sotto accusa la torre di controllo dello scalo veneto: "Mancano procedure su traffico in avvicinamento".Continua a leggere