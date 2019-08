Fonte : agi

(Di martedì 6 agosto 2019) Per alcune il punto forte è il mare, per altre il lago, i boschi e le piste ciclabili, ma tutte hanno in comune una sola cosa: i turisti si sono accorti di loro e hanno scelto dinel mattone. Sono le 12in cui conviene comprare casa, secondo uno studio di Tecnocasa gruppo. Tra queste ce ne sono anche di già note, magari per anni in declino e che, grazie a interventi di riqualificazioni, ora stanno vivendo una seconda vita. Eccole, una per una In Liguria, lungo la costa imperiese, Diano Marina e San Lorenzo al Mare sono diventate centri d'interesse per gli stranieri per via grazie alla realizzazione di piste ciclabili. Da tenere d'occhio, suggerisce Tecnocasa, anche Bordighera dove si stanno realizzando recuperi di alberghi in disuso, riqualificazione delle spiagge ed è nato un centro sportivo per tennisti. ...

IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Da Cogne a Castelsardo, le 12 località turistiche emergenti in cui investire - Agenzia_Italia : Da Cogne a Castelsardo, le 12 località turistiche emergenti in cui investire -